Yetkiler 85 dakikalığına Harrıs'e geçti - Haberler
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Yetkiler 85 dakikalığına Harrıs'e geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Amerika Devletlerİi Başkanı Joe Biden başkanlık yetkilerini 85 dakikalığına yardımcısıKamala Harris'e devretti.

Amerika Devletlerİi Başkanı Joe Biden başkanlık yetkilerini 85 dakikalığına yardımcısı

Kamala Harris'e devretti..

efekt..

Rutin kolonoskopi ve sağlık kontrolleri için hastaneye Biden, tetkiklerinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu..

Joe Biden alacağı anestezi öncesi yetkilerini Harris'e devretmişti.. Biden, görevini devrettikten 85 dakika sonra anestezinin etkisinden çıktı ve yetkilerini Harris'ten geri aldı..

Başkan Yrdımcısı Kamala Harris ise ABD tarihinde başkanlık

yetkilerini devralan ilk kadın oldu..

efekt..

ABD anayasasına göre başkan, görevini yapamayacak bir sorun

yaşadığında ya da bilinci kapanacak bir ameliyata gireceğinde,

görevlerini yardımcısına devredebiliyor.

Yetkiler 85 dakikalığına Harrıs'e geçti

Yetkiler 85 dakikalığına Harrıs'e geçti

Yetkiler 85 dakikalığına Harrıs'e geçti

Anestezinin etkisinden çıkan Biden, yetkilerini Harris'ten devraldı

Anestezinin etkisinden çıkan Biden, yetkilerini Harris'ten devraldı

 Biden, bugün kolonoskopi sırasında görevlerini Başkan Yardımcısı Harris'e devredecek

Biden, bugün kolonoskopi sırasında görevlerini Başkan Yardımcısı Harris'e devredecek

 ABD Başkanı Joe Biden, bugün rutin kolonoskopi olacağı süreçte yetkilerini Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredecek.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün rutin kolonoskopi olacağı süreçte yetkilerini Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredecek.

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