Yeşilyurt Kaymakamı Baytok'a veda yemeği Hatay'ın Yayladağ ilçesine atanan Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok için veda yemeği verildi.

Hatay'ın Yayladağ ilçesine atanan Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok için veda yemeği verildi.

Baytok, Kovit-19 tedbirleri kapsamında Yeşil Park'ta verilen yemekte, ilçede görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeşilyurt'un her yönüyle güzel bir ilçe olduğunu vurgulayan Baytok, "Burada hep beraber güzel işler yaptık, unutamayacağım anılarım olmuştur. Hatay'a geldiğinizde açık bir kapınızın olduğunu unutmayınız. Ben de Yeşilyurt'a gelsem burada da tüm kapıların açık olacağını biliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edin." dedi.

Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ise Baytok'tan çok memnun olduklarını dile getirerek, "Allah da ondan memnun olur inşallah. Yeni görev yerinde kendisine başarılar diliyor, hizmetleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yılmaz, daha sonra Baytok'a plaket verdi.

Yemeğe daire ve kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri katıldı.

Kaynak: AA