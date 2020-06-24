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Yeşilyurt Belediyespor ligde kalan 6 maça final gözüyle bakıyor

TFF 3.lig 3. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin kalan 6 haftasına iddialı hazırlanıyor.

Yeşilyurt Belediyespor ligde kalan 6 maça final gözüyle bakıyor
24.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:14

TFF 3.lig 3. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin kalan 6 haftasına iddialı hazırlanıyor.

İnönü Üniversitesi'ne ait Kale Göl Otel'de kamp çalışmalarını sürdüren turuncu yeşilliler günde çift antrenman temposuyla güç depoluyor.

18 Temmuz'da başlayacak 3.Lig'de grubunda küme düşme korkusu yaşamak istemeyen ve kalan 6 maça iyi hazırlanmak için kampa giren Yeşilyurt Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor.

Yaklaşık 1 ay süreceği açıklanan kampta günlük antrenmanlarını Kale ilçesinde bulunan futbol sahasında gerçekleştiren Malatya temsilcisinde Teknik Sorumlu Alaattin Gülerce'nin kamp ortamı ve çalışma temposundan memnun olduğu ifade ediliyor.

Yeşilyurt Belediyespor ligin 29. haftasında deplasmanda Gölcükspor ile karşılaşacak. - MALATYA

Kaynak: İHA

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