Yeşilçam filmi gibi olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Can Gönül isimli 27 yaşındaki genç, iş için istenilen nüfus kayıt örneğinde Gökhan Gönül'le öz kardeş olduğunu öğrendi. 2 yaşında yetiştirme yurduna bırakılan Can Gönül'ün nüfus kayıt örneğinde, Gökhan Gönül, Nilüfer, Ahmet, Hakan ve Volkan isimlerinin ailesi olduğu yazıyordu. Daha sonrasında ailesine ulaşmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını ifade eden Can Gönül, "Maddi destek istemiyorum. Ailem olsun, annem olsun istiyorum" dedi.