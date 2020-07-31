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Yerli elektrikli otomobilin şarj altyapısı için çalışmalar başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli elektrikli otomobilin şarj altyapısının araç piyasada çıkmadan önce hazırlanması için çalışmalara başladıklarını belirterek, "2030 yılına geldiğimizde 1 ila 2,5 milyon elektrikli aracın yollarda olacağını öngörüyoruz.

Yerli elektrikli otomobilin şarj altyapısı için çalışmalar başladı
31.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 31.07.2020 10:57

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli elektrikli otomobilin şarj altyapısının araç piyasada çıkmadan önce hazırlanması için çalışmalara başladıklarını belirterek, "2030 yılına geldiğimizde 1 ila 2,5 milyon elektrikli aracın yollarda olacağını öngörüyoruz. Bu araçlar için her 10 araca 1 şarj noktası olacak şekilde şarj noktası planlaması yapıyoruz. Böylece yaklaşık 250 bin adet kamuya açık şarj noktası oluşturacağız." bilgisini paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'de 2022'de banttan inecek seri üretim ilk yerli otomobilin şarj altyapısının kurulması için Bakanlığın çalışmalara başladığı kaydedildi.

Bakan Dönmez'in ev sahipliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz'ın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, ülke genelinde kurulacak şarj istasyonlarının yol haritasının masaya yatırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, toplantıda şarj istasyonlarının kurulumunda teknik ve idari hususların yanı sıra, şarj yönetimi ve donanım standartlarının oluşturulması, gerekli mevzuat düzenlemeleri, fiyatlandırma, yavaş ve hızlı şarj gereksinimleri, ulusal projeksiyon ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

10 araca 1 şarj noktası

Açıklamada toplantıya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Bakan Dönmez, Türkiye'de her bin kişiye 155 araç düştüğünü belirterek, "2030 yılına geldiğimizde 1 ila 2,5 milyon elektrikli aracın yollarda olacağını öngörüyoruz. Bu araçlar için her 10 araca 1 şarj noktası olacak şekilde şarj noktası planlaması yapıyoruz. Böylece yaklaşık 250 bin adet kamuya açık şarj noktası oluşturacağız." bilgisini paylaştı.

Dönmez, şarj altyapısının araç piyasaya çıkmadan önce hazırlanması için çalışmalara başladıklarını ifade ederek, konuyla ilgili bir çalışma grubunun oluşturulduğunu bildirdi.

Tüketici portföyü değişiyor

Türkiye'nin enerjisini, Türkiye'nin otomobiliyle buluşturacaklarını kaydeden Dönmez, şöyle devam etti:

"Dünyada dijitalleşmenin artmasıyla elektriğin önemi daha da artıyor. Akıllı sistemler, yapay zeka ve depolama gibi teknolojilerle enerjide ciddi bir değişim yaşıyoruz. Bugün elektriği sadece klasik anlamda tüketici dediğimiz kişi ya da kurumlar tüketmiyor. Tüketici kavramı insan yerine artık nesneleri ve nesnelerin interneti tabanlı bir enerji talebini de oyuncu yapıyor. Günümüzün oyuncuları artık TOGG örneğinde de olduğu gibi cansız nesneler ve yapay zeka yazılımları da olabiliyor. TOGG'un her türlü yapay zeka temelli teknolojiyle eşleşecek ve onları yönlendirecek olması bunun en güzel örneklerinden birisi."

Dönmez, enerjideki dönüşüme yakıt ve teknoloji temelli attıkları adımlarla hazırlandıklarına değinerek, "Enerji politikalarımızı hem üretim-tüketim hem de teknoloji noktasında eşgüdüm halinde yürütüyoruz. Enerji portföyümüzde yerli ve yenilenebilir enerjinin payını artırarak hem Türkiye'nin enerjisini yeniliyor hem de konjonktürel gelişmelere karşı daha dirençli bir altyapı oluşturuyoruz. Öte yandan dijitalleşmenin artmasıyla birlikte her türlü gelişmeyi enerji teknolojilerine aktarıyoruz. Yerli otomobille ilgili de bu anlamda gereken bütün süreçleri bir araya getirmek için diğer Bakanlıklarımızla da koordineli olarak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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