TÜM EMEK DER: Kök maaş uygulaması kaldırılmalı, emekli maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılmalı

(ZONGULDAK) - Tüm Emekliler Derneği (TÜM EMEK DER) Zonguldak Şube Sekreteri Adnan Küçükvar, kök aylık uygulamasının emeklilere verilen zamları sınırlandırdığını belirterek, "Kök maaş uygulaması bir an önce kaldırılmalı, maaş sistemi sade, anlaşılır ve adil bir yapıya kavuşturulmalı. Emeklilerin beklentisi ayrıcalık değil, yıllarca ödedikleri primlerin karşılığı olan hak ettikleri yaşam standardına kavuşmaktır" dedi.

Küçükvar, yaptığı açıklamada, en düşük emekli aylığı alan kişi sayısının arttığına işaret ederek, geçmişte 4,9 milyon olan bu sayının bugün 5,1 milyona yaklaştığını ifade etti.

Emeklilerin ekonomik sıkıntılar nedeniyle kredi kullanımına yöneldiğini belirten Küçükvar, Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emekli bulunduğunu, bunların yaklaşık 3 milyonunun geçimini sağlayabilmek için çalışmaya devam ettiğini, 50 yaş üzeri nüfusun ise toplam nüfus içindeki oranının yüzde 25'e ulaştığını belirtti. Küçükvar, şunları söyledi:

"2023 yılının başında emekli maaşları ile çalışanların ücretleri arasında bugünkü kadar büyük bir fark yoktu. Emekliler, en azından temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir gelir düzeyine sahipti. Ancak 2023 yılının temmuz ayında en düşük emekli aylığının 7 bin 500 lirada bırakılmasıyla birlikte emeklilerin ekonomik kayıpları hızlandı. O tarihten sonra yapılan artışlar da yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldı. Bugün geldiğimiz noktada emekliler, bırakın rahat bir yaşam sürmeyi, en temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile ciddi sıkıntılar yaşıyor. Pazara çıkan, faturasını ödemeye çalışan, ilacını almak zorunda olan her emekli bu gerçeği birebir yaşıyor.

"KÖK MAAŞ MAĞDURİYETİ DERİNLEŞTİRİYOR"

Kök maaş uygulaması da bu mağduriyeti daha da derinleştiriyor. Kök maaş, emeklinin çalışma süresi, ödediği prim gün sayısı ve prime esas kazançları dikkate alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hesaplanan gerçek emekli aylığıdır. Ancak kök maaş ile ek ödemenin toplamı, devlet tarafından belirlenen en düşük emekli aylığının altında kaldığında aradaki fark Hazine tarafından tamamlanıyor. Bu nedenle maaş artışları kök maaş üzerinden hesaplandığı için milyonlarca emekli yapılan zamları maaşında tam anlamıyla hissedemiyor. Her zam döneminde emekliler, 'Maaşıma ne kadar zam geldi?', 'Kök maaşım ne kadar?', 'Hazine desteği devam edecek mi?' gibi sorularla karşı karşıya kalıyor. Bu durum hem büyük bir kafa karışıklığı yaratıyor hem de emeklilerin hak ettiği artışlardan yeterince yararlanamamasına neden oluyor.

"EMEKLİ, DUL VE YETİM AYLIKLARI DÜZELTİLMELİ"

Bizim talebimiz son derece açık ve nettir. Emekli, dul ve yetim aylıkları insan onuruna yakışır bir seviyeye çıkarılmalı, en düşük emekli maaşı en az asgari ücret düzeyinde olmalıdır. Emekliler yıllarca çalışmış, üretmiş, ülkesine katkı sunmuş insanlardır. Emeklilik döneminde yoksullukla mücadele etmek zorunda bırakılmaları kabul edilemez. Bu nedenle emeklinin önünde adeta taktik bir engel haline gelen kök maaş uygulaması bir an önce kaldırılmalı, maaş sistemi sade, anlaşılır ve adil bir yapıya kavuşturulmalı. Emeklilerin beklentisi ayrıcalık değil, yıllarca ödedikleri primlerin karşılığı olan hak ettikleri yaşam standardına kavuşmaktır."

Kaynak: ANKA