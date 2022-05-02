Zonguldak'ta protokol bayramlaştı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Valiliği tarafından Polisevi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Bayramlaşmaya Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen ve Ahmet Çolakoğlu, CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğgeneral Niyazi Uğur, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak Eski Milletvekili Ali Uzun, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile daire müdürleri katıldı.

Vali Tutulmaz; 'Bayramı bayram gibi yaşıyoruz'

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, " Sivil toplum kuruluşlarımızın, siyasi parti temsilcilerimizin değerli mesai mesai arkadaşlarım ve basın mensuplarının bayramını kutluyorum. Bayramı bayram gibi yaşıyoruz, bu büyük bir mutluluk. Bizim büyük kesimlerinin, katmanlarının burada olması büyük bir başarı. Bundan dolayı da büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etmek istiyorum. Zonguldak paylaşımda buluşabilmek bize için büyük bir mutluluk. Bugün burada bunu da gerçekleştirmiş oluyoruz. Buna katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Alan; 'İnşallah daha büyük sıkıntılar yaşamayız'

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, "Ne kader hasret kaldığımızı uzak kaldığımızı hatırlıyoruz. İnşallah bir daha büyük sıkıntılar yaşamayız. Bütün insanlığın Zonguldak'ın bu görüntülere ihtiyacı var. Buradaki kardeşlik bu güneşli havadaki bu güzel görüntü nice bayramlara birlikte ulaşırız. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Ben hepinizin bayramını kutluyorum" dedi.

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da salgın süreci sonrası bayramlaşıldığını hatırlatarak katılımcıların bayramını kutladı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel