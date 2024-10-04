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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Erasmus+ Projesi ile AB Desteği Aldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Erasmus+ Projesi ile AB Desteği Aldı
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Erasmus+ programı kapsamında Doç. Dr. Gizay Daver'in koordinatörlüğünde sunduğu proje ile Avrupa Komisyonu'ndan 35 bin avro hibe desteği kazandı. Proje, dijital çağda finansın rolünü ele alıyor ve Avrupa entegrasyonu açısından disiplinler arası diyalogların önemini vurguluyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Finans ve Bankacılık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gizay Daver, Erasmus+ Yükseköğretim Alanında Jean Monnet Modül Projesi kapsamında sunduğu projeyle AB'den destek almaya hak kazandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 2024 yılı Erasmus+ Yükseköğretim alanında Jean Monnet Modülü başvuru sonuçları kapsamında önemli bir başarıya imza attı. 2024 yılı teklif çağrısı kapsamında Erasmus+ merkezi projelerinden Erasmus+ Yükseköğretim Alanında Jean Monnet Modül projesi kapsamında yapılan başvurulardan 79 başvuru AB tarafından desteklenmeye layık görüldü. Bu başvurular arasında BEUN öğretim üyesi Doç. Dr. Daver'in modül koordinatörü olarak sunduğu proje de hibe desteği almaya hak kazandı.

BEUN Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Finans ve Bankacılık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gizay Daver'in modül koordinatörlüğünde hazırlanan "Finance in the Digital Era and Beyond: From Multidisciplinary to Interdisciplinary Dialogues for European Integration" adlı projeye, Avrupa Komisyonu tarafından 35 bin avro hibe desteği sağlandı. Söz konusu proje, dijital çağda finansın rolünü ve Avrupa entegrasyonu çerçevesinde farklı disiplinler arası diyalogların önemini ele alarak, yükseköğretim öğrencilerine bu alanda önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bu prestijli başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başta proje Modül Koordinatörü Doç. Dr. Gizay Daver'i ve projeye katkı sağlayan tüm ekibi tebrik etti. Rektör Özölçer, "Çağımızın ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda farkındalık oluşturan çalışmalarıyla ön plana çıkan Üniversitemiz, bilimsel araştırmalar ve uluslararası projelerde elde ettiği başarılarla adını günden güne sıkça duyurmaktadır. AB tarafından desteklenmeye layık görülen bu proje de üniversitemizin uluslararası camiadaki güçlü varlığını pekiştirecektir. Doç. Dr. Gizay Daver'i ve ekibini bu başarılarından dolayı kutluyor, projenin ülkemize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" sözlerini ifade etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Erasmus+ programı çerçevesinde başarıyla yürüttüğü projelere bir yenisini daha ekleyerek, Avrupa çapında saygınlığını artırmaya ve öğrencilerine daha geniş bir perspektif sunmaya kararlılıkla devam ediyor - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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