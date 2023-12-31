ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'den Yeni Yıl Mesajı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 'Yeni Yıl' dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Rektör Özölçer, mesajında şu ifadelere yer verdi: " Yeni bir yıla giriş yapmanın coşkusunu ve umudunu yaşıyoruz. 2023 yılı, ülkemizin pek çok önemli gelişmeye şahitlik ettiği bir dönem oldu. Türkiye'nin birçok alanında yaşanan değişim ve gelişimler, üniversite olarak bizlere daha büyük sorumluluklar yükledi. 2024 yılında da hedeflerimize ulaşmak adına birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum.

ZBEÜ olarak, bilgiye dayalı, çağdaş ve üretken bir eğitim anlayışıyla hareket ediyoruz. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz başarıları daha da artırarak, nitelikli mezunlar yetiştirme misyonumuz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz.

2024 yılında da öğrencilerimizin bilgi birikimini daha da artırarak, onları sadece kendi alanlarında değil, aynı zamanda toplumlarına ve ülkelerine değer katan bireyler olarak yetiştirmek için çaba sarf edeceğiz. Bilimin ışığında, teknolojiye ayak uydurarak, küresel rekabetin içinde daha da güçlü bir konuma geleceğimize inancımız tamdır.

Yeni yılda, ZBEÜ olarak, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek, ülkemizin aydınlık yarınlarına katkı sağlamaya devam edeceğimize inancımızı koruyoruz. Hep birlikte, daha aydınlık, daha başarılı ve daha umut dolu bir gelecek için çalışacağımıza olan inancımı ifade ediyor, 2024 yılının hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum." - ZONGULDAK