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Kaymakamı Volkan Hülür, Esendere Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Kaymakamı Volkan Hülür, Esendere Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
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Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Türkiye-İran sınırındaki Esendere Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Türkiye- İran sınırında yer alan Esendere Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Esendere beldesinde bir dizi temas ve ziyarette bulunan Kaymakam Hülür, daha sonra sınır kapısına geçti. Gümrük sahasındaki birimleri gezen Hülür yürütülen faaliyetler, gümrük işlemleri ve sınır kapısındaki son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Sınır kapısında görev yapan personele çalışmalarında kolaylıklar dileyen Kaymakam Hülür, incelemelerinin ardından beldeden ayrıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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