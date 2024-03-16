Yüksekova'da Ramazan ayında Van çöreği sahur sofralarında

Van kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetti meşhur Van çöreği, Ramazan ayında Yüksekova ilçesinde sahur sofralarında yerini aldı.

Van kültürüne ait olan ve kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetleri arasında olan Van çöreği, artık Yüksekova'da da yapılıyor. Damak tadına hitap eden ve ilçede genellikle otlu peynirle tüketilen çörek, tok tutuğu için sahur sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Yıllardır meşhur çöreği Van'dan sipariş eden vatandaşlar, bundan sonra çörekleri ilçede Eski Marangozlar Sokağında bulunan bir fırınından temin ediyor.

"Sipariş üzerine şehir dışına da gönderiyoruz"

İlçede 35 yıldır babadan oğula geleneğini sürdürerek fırıncılık yaptığını söyleyen işletme sahibi Mirza Işık, "Talep üzerine fırınımızda Van çöreği yapmaya başladık. Günde 2 bin tane çıkartmamıza rağmen çok çabuk tükeniyor. Van çöreğimiz tok tuttuğu için vatandaşlar sahur için tercih ediliyor. Sipariş üzerine şehir dışına da gönderiyoruz" dedi.

Van çöreğinin tarifini veren Işık, "Meşhur çörek, tereyağı, süt, şeker, maya, tuz ve unun belli miktarda karıştırılmasıyla 350 derecelik taş fırınlarda elde ediyoruz. Yapımı basit gibi görünse de lezzetini tutturmak kolay değil" İfadelerini kullandı. - HAKKARİ