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Yüksekova'da karla mücadele çalışması devam ediyor

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Yüksekova'da karla mücadele çalışması devam ediyor

İş makinesinin boyunu aşan karda zorlu mücadele sürüyor

HAKKARİ - Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının açılmasını için çalışmalarına devam ediyor.

Günler önce etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy ve mezra yolu ulaşıma kapanmıştı. Kar yağışından sonra harekete geçen Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, köy ve mezra yollarını açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin İran sınırında bulunan Esendere beldesindeki üs bölge yollarında yürütülen çalışmalar, yoğun şekilde devam ediyor.

Karayolları 117. Şube Şefliği ise Şemdinli bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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