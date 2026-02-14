Yüksekova'da bir annenin sessiz feryadı: Zine Teyze yıkılan ahırının başında gözyaşlarına boğuldu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin dondurucu soğuğunda yalnız başına yaşam mücadelesi veren 60 yaşındaki Zine Yaşar, çöken ahırının enkazı başında dakikalarca ağladı.

Yüksekova-Esendere yolu üzerindeki Sarıtaş köyünde hayatın tüm yükünü omuzlarında tek başına taşıyan Zine Yaşar, kışın en sert darbesiyle sarsıldı. Eşi vefat eden ve çocukları yanında olmayan talihsiz kadın, son on yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede ekmek kapısı olan ahırını kaybetti. Sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöken ahır, Zine Teyze'nin dünyasını başına yıktı. Şans eseri koyunların içeride olmadığı o anlarda dışarı fırlayan yaşlı kadın, karşılaştığı manzara karşısında dizlerinin üzerine çöktü. Yıkılan ahırının harabesi başında gözyaşları içinde bekleyen Zine Teyze, çaresizliğini feryat ederek dile getirdi.

Çocuklarından uzak bir başına yaşam savaşı veren Zine Yaşar, gözyaşları arasında şu ifadeleri kullandı:

"Eşim yok, çocuklarım yanımda değil. Burada bir başıma, şu koyunlarımın yüzüyle ayakta duruyordum. Tek geçim kaynağım bu ahırdı, o da üzerimize yıkıldı. Şimdi bu karda kışta ben ne yaparım? Yardım eli bekliyorum." - HAKKARİ