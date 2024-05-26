Üye Girişi
Haberler

Yozgat'ta Ekoterapi Etkinliği İlgi Görüyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta Psikoterapist Levent Tanman öncülüğünde düzenlenen ekoterapi etkinliği, zihin ve ruh sağlığı için iyileştirici bir etkiye sahip olması nedeniyle ilgi görüyor. Etkinlikte katılımcılar, doğal güzellikleri keşfetme imkanı buluyor.

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta Psikoterapist Levent Tanman öncülüğünde düzenlenen zihin ve ruh sağlığı için iyileştirici bir etkiye sahip olan ekoterapi etkinliği ilgi görüyor. Yaklaşık 30 gönüllünün katıldığı etkinliklerde, katılımcılar ilin doğal güzelliklerini görme ve yakından tanıma imkanı buluyor.

Kötü duygudan uzaklaşıp, iyi duygulara yaklaşma eğilimine yönelen birçok insan, stresten uzaklaşıp, stresle gelen olumsuzlukları önlemek amacıyla doğal yaşam terapilerine ilgi duyuyor. Yozgat'ta da Uzman Psikolojik Danışman-Psikoterapist Levent Tanman bir ilke imza atarak ekoterapi etkinlikleri düzenlemeye başladı. Hayatı daha iyi anlamak, hayata karşı daha mutlu ve pozitif hissetmek isteyen gönüllüler, ilin farklı bölgelerine geziler düzenleyerek hem zihinlerini boşaltıp, ruh sağlığını düzene sokmaya çalışıyor hem de ilin doğal güzelliklerini keşfetme imkanı buluyor. Etkinliğe katılan Ferda Der, "Yozgat'a yeni geldim, henüz iki ay oldu. Yozgat'ı ve çevresini tanımak için oldukça hevesliydim, bu terapi grubunu buldum. İlk defa onlara katılışım, doğayla baş başa, doğanın sesini, hocamızın tavsiyelerini dinleyerek çok iyi geldi. Olduğu müddetçe katılmayı düşünüyorum. Hem Yozgat'ın çevresindeki güzellikleri görmek, hem ruhumuza katkıda bulunmak bence çok güzeldi" diyerek, etkinliğin faydalarını özetledi.

"İnsanlar doğadan uzaklaştığı anda birtakım psikolojik problemler yaşama ihtimalleri artıyor"

Yozgat'ta ekoterapi etkinliklerini iki yıldır düzenlediğini aktaran Psikoterapist Levent Tanman, etkinlikteki amacın farklı bakış açıları ile ufkumuzu genişletmek, empati becerimizi geliştirmek, psikolojik dayanıklılığı arttırarak, üzerinde yaşadığımız dünya ile derin ve anlamlı bir bağ kurabilmek olduğunu söyledi. Doğada vakit geçirmenin zihin ve ruh sağlığı için iyileştirici bir etkiye sahip olduğuna vurgu yapan Tanman, talebin sürekli arttığını, yoğun katılım ve istek üzerine belirli periyotlarda ekoterapi etkinliğine devam edeceklerini bildirdi. Tanman, şöyle konuştu:

"İki yıldır Yozgat'ta bulunuyorum. İki yıldır yaklaşık bu beşincisini yapıyoruz, ekoterapi faaliyeti düzenliyorum. Amacımız, meslek hayatım boyunca şunu gördüm; insanlar doğadan uzaklaştığı anda birtakım psikolojik problemler yaşama ihtimalleri artıyor. Depresyon, anksiyete gibi. Amacımız hem insanı doğaya karşı daha duyarlı hale getirmek hem de terapiyle doğayı bütünleştirip, bir ekoterapi etkinliği düzenlemek. Hem insanlarda birtakım meditasyon, anda kalma etkinlikleri yapıyoruz, hem de aslında bulunduğumuz ilin güzelliklerini insanlara tanıtmaya çalışıyoruz. Bu amaçla burada Gelin Kayası ve Cehrilik Lalesi'nde beşincisini yaptık. Bundan sonra da -talep çok yoğun- ayda bir farklı güzergahlarda bu faaliyeti yapmaya çalışacağız."

Kaynak: ANKA / Yerel

Yozgat Yerel Sağlık Yaşam Güncel Haberler

Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev

Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev

 Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı

Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı

 Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular

Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular

Bakmadan Geçme

Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile mi yapılacak? Öğretmenlik atamaları nasıl yapılacak? 25 Temmuz hangi burç? 25 Temmuz'ta doğanlar hangi burç oluyor? 25 Temmuz tarihi hangi burç olur? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi statta oynanacak? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nerede oynanıyor? BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA! Bingöl'de ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrılıyor, sebebi ne? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 26 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 26 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 26 Mayıs Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi 26 Mayıs hangi burç? 26 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 26 Mayıs tarihi hangi burç olur? 26 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 26 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 26 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Köpeklerin uyutulması nasıl oluyor? Köpek uyutma yöntemi nedir? En kolay Schengen vizesi nasıl alınır? Schengen vizesi başvurusu ve gerekli belgeler Kanser tedavisi gören Fatma Karanfil öldü mü? Fatma Karanfil kimdir, kaç yaşında, eşi kim?
Türkiye'nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim

Türkiye'nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title