Üye Girişi
Haberler

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Haftası kapsamında 30 bin çam fidanı dağıttı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Haftası kapsamında il genelinde vatandaşlara toplam 30 bin çam fidanını ücretsiz dağıttı.

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından, Orman Haftası kapsamında merkez, Çayıralan ve Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 14 ilçe merkezinde toplam 30 bin fidenin dağıtımı yapıldı. Vatandaşlar aldıkları fidanları, mezarlıklara, okul ve evlerinin bahçelerine dikeceklerini söyledi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Bugün 21 Mart Nevruz bayramı. İnşallah bereketle, bollukla gelen ve geçen bir yıl olsun. Biz de bu vesileyle Orman Genel Müdürlüğümüzün orman teşkilatımızın organizasyonunda bugün ilimiz genelinde 30 bin filanı vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Baharın bereketine katkımız olsun diye" dedi. Özkan, daha sonra stanttan ilk fide dağıtımını yaptı.

Kaynak: ANKA / Yerel

Orman İşletme Müdürlüğü Yozgat Tarım Çevre Doğa Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

22 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 22 Mart Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! KAYSERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | KAYSERİ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İZMİR Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! VAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Van Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Şanlıurfa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! TRABZON BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Trabzon Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İSTANBUL Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Tekirdağ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Samsun Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MERSİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | MERSİN Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Eskişehir Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! SAKARYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Sakarya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ERZURUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Erzurum Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | HATAY Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title