Üye Girişi
Haberler
Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Esad'ın kirli planı da çöktü! Suriye Milli Ordusu'ndan kritik operasyon

 Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor

Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor

 İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi

51 yıl sonra ilk kez çekilen fotoğraf Orta Doğu'yu iyice karıştırdı
'Esad, Rusya'da görüntülendi' diye paylaşıldı ama gerçek bambaşka

"Esad, Rusya'da görüntülendi" diye paylaşıldı ama gerçek bambaşka

Yılancı Osman, Tezgahı El Konduktan Sonra Ayranını Sırtında Taşıyarak Satıyor

Yılancı Osman, Tezgahı El Konduktan Sonra Ayranını Sırtında Taşıyarak Satıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da otogarda seyyar ayran satan ve 'Yılancı Osman' olarak tanınan Osman Aslan, zabıta ekiplerinin tezgahına el koymasının ardından ayranını sırtında taşıdığı kova ile satmaya devam ediyor. Osman Aslan, adaletin sağlanmasını isteyerek, yıllardır bu işte çalıştığını ve geçimini sağlamakta zorlandığını belirtiyor.

Adana'da otogarda seyyar tezgahta ayran satan ve "Yılancı Osman" olarak bilinen şahıs, tezgahına el konulduğu için ayranı sırtında taşıdığı kova ile satıyor.

Otogarda seyyar tezgahta ayran satan ve yanında sürekli yılan beslediği için "Yılancı Osman" olarak bilinen Osman Aslan'ın (64) tezgahına 5 Aralık akşamı zabıta ekipleri el koydu. Yılancı Osman tezgahını vermemek için dirense de ekipler güç kullanarak tezgahını aldı. Bu anlar da vatandaşlar tarafından anbean cep telefonu ile görüntülendi. Tezgahına el konulan Aslan, ayran satmaktan vazgeçmeyerek yine otogarda satışa başladı. Ayran kovası Yılancı Osman'ın sırtında olduğu için ayran isteyenlere Ferit Arslan yardımcı oldu.

1972 yılından bu yana Adana Otogarı'nda ayran sattığını söyleyen Osman Aslan, "Bu otogarda 1 sene içerisinde 8 defa tezgahıma el konuldu. Bazı kişilere işgaliye vermişler ama bana verilmiyor. Bu saatten sonra sokaklara çıkıp uyuşturucu mu satayım. Herkese eşit davranılsın. ya kimseyi içeri bırakmasınlar ya da bana da izin versinler. En azından evimin ekmek parasını kazanayım. Arkadaşlarım arayıp ayranın var mı diye soruyorlar, yok diyorum. Mecbur kaldım ve ayran yaptım. Bu şekilde perondaki arkadaşlara dağıttım. Benim adım Yılancı Osman, bana işgaliye versinler çiğ köfte ve ayranı 50 liraya dağıtacağım. Ben çocukluğumdan beri yılanları çok seviyorum. İnsanları tanıdıkça yılanları sevmeye başladım" dedi.

Mehmet Büyük isimli bir vatandaş ise, "Görünce şaşırdım, sırtında ayran taşıyordu. 3 gün önce zabıta tezgahını almış. O da çocuklarının rızkı için sırtında ayran satıyor" diye konuştu.

Songül Çiçek de, "O bizi hep şaşırtıyor zaten. Bu yaptığı eylemi geçen gün yaşanan zabıta olayı nedeniyle yaptığını düşünüyorum. Kendince haklı sebepleri vardır" dedi.

Yılancı Osman'ın ayran satmasına yardımcı olan Ferit Arslan ise, "Osman abiye bugün destek vermeye geldim. Kendi halinde iyi bir insan" şeklinde konuştu - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Dünyaca ünlü Amerikan şirketine çocuk istismarı davası açıldı
img

Takımı küme düşüyor
img

HTŞ lideri televizyondan halka seslendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! Rize Valisi kim? İhsan Selim Baydaş kimdir, kaç yaşında ve nerelerde görev yaptı? Çağdaş Cam halka arz! Çağdaş cam ne zaman halka arz olacak? Çağdaş cam halka arz kaç lot verir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 9 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AFAD 1000 PERSONEL ALIMI! AFAD personel alım başvuruları başladı mı? AFAD personel alımı başvuru ekranı! MasterChef Emre kimdir, elendi mi? MasterChef Emre Ün kaç yaşında? Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman? Ali Rıza Binboğa kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ali Rıza Binboğa kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Binboğa biyografisi! Suriyeliler dönüyor mu? Suriyeliler ülkelerine dönecek mi? Öğretmen ek ders ücretleri ne kadar olacak 2025? Ekrem İmamoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.