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Yetimlerin yüzü güldü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yetimlerin yüzü güldü

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Kayseri Temsilciliği, Ramazan'a veda programında bir kez daha yetimlerin yüzünü güldürdü.

KAYSERİ (İHA) - Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Kayseri Temsilciliği, Ramazan'a veda programında bir kez daha yetimlerin yüzünü güldürdü.

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan Zafer, "Öncelikle katkı veren ve davetimize icabet eden tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu yavrularımızla birlikte olmak bize tarifi mümkün olmayan mutluluklar yaşatmıştır. Vakıf olarak vatanını ve milletini seven ülkemize faydalı bireyler olmaları için elimizden geleni yapacağız, tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatih Sultan Mehmet, Kayseri, Yerel, Haberler

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