Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri açık hava sinemasında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri açık hava sinemasında

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri açık hava sinemasında

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen "Yeşilçam Açıkhava Sinema Günleri" bu yıl binlerce vatandaşa nostaljik atmosfer yaşattı.

 - Güncelleme:

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen "Yeşilçam Açıkhava Sinema Günleri" bu yıl binlerce vatandaşa nostaljik atmosfer yaşattı. Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, halkın gönlünde ayrı yer edinmiş filmler gösterimde yer aldı.

Yeşilçam'ın hafızalarda yer edinen ve unutulmaz filmleri, açık havada ve nostaljik atmosfer eşliğinde gösterime sunuldu. Neşeli Günler, Tosun Paşa, Süt Kardeşler, Hababam Sınıfı vatandaşların gönlünde ayrı yeri olan filmler yer aldı. Sinema kültürünün vazgeçilmezleri arasında yer alan patlamış mısır ve gazoz da Fatih Belediyesi tarafından ikram edildi. Açık havada sinemaya özellikle çocukların ilgisi büyük oldu. İki yıldır bu etkinliği düzenlediklerini belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, açık havada düzenlenen kültür ve sanatsal faaliyetlere özellikle ailelerin çocuklarıyla birlikte katılımını sağlamak ve çocukların dünyalarında güzel hatıraların birikmesini amaçladıklarını söyledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatih Belediyesi Sinema Fatih Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title