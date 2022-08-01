Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri açık hava sinemasında

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen "Yeşilçam Açıkhava Sinema Günleri" bu yıl binlerce vatandaşa nostaljik atmosfer yaşattı. Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, halkın gönlünde ayrı yer edinmiş filmler gösterimde yer aldı.

Yeşilçam'ın hafızalarda yer edinen ve unutulmaz filmleri, açık havada ve nostaljik atmosfer eşliğinde gösterime sunuldu. Neşeli Günler, Tosun Paşa, Süt Kardeşler, Hababam Sınıfı vatandaşların gönlünde ayrı yeri olan filmler yer aldı. Sinema kültürünün vazgeçilmezleri arasında yer alan patlamış mısır ve gazoz da Fatih Belediyesi tarafından ikram edildi. Açık havada sinemaya özellikle çocukların ilgisi büyük oldu. İki yıldır bu etkinliği düzenlediklerini belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, açık havada düzenlenen kültür ve sanatsal faaliyetlere özellikle ailelerin çocuklarıyla birlikte katılımını sağlamak ve çocukların dünyalarında güzel hatıraların birikmesini amaçladıklarını söyledi. - İSTANBUL