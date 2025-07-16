Yaz Ortasında Soba Yakmak Zorunda Kalan Aile

Yaz Ortasında Soba Yakmak Zorunda Kalan Aile
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Yaz Ortasında Soba Yakmak Zorunda Kalan Aile
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Kahramanmaraş'ın Ahır Dağı zirvesinde yaşayan bir aile, yaz ortasında bile soba yakmak zorunda kalıyor. Gündüz sıcaklığı 30 dereceyi aşarken, gece sıcaklık 10 dereceye düşüyor. Hayvancılıkla geçimlerini sağlayan aile, çadırda yaşarken akşam soğuklarından korunmak için soba yakıyor.

Kahramanmaraş'ın Ahır Dağı zirvesinde yaşayan bir aile, yaz ortasında bile soba yakmak zorunda kalıyor.
Şehir merkezinde hava sıcaklığı 35 dereceye kadar çıkarken yaylalarda akşam soğuk olduğu için soba yanıyor. Bin 900 rakımda, şehir merkezine 25 kilometre uzaklıktaki bölgede çadır kurarak hayvancılık yapan aile, gece saatlerinde yaşanan ani soğuklara karşı sobayla ısınıyor.

Yayla havasının etkili olduğu Ahır Dağı'nda, gün içerisinde 30 dereceyi aşan sıcaklıklar geceleri 10 derecenin altına düşebiliyor. Bu nedenle çadırda yaşayan aile, bazı günler öğle sıcağında gölge ararken, gece ise soba başında ısınıyor.

Hayvancılıkla geçimlerini sağlayan aile, yaz boyunca keçi ve koyunlarını otlatarak süt, peynir ve yoğurt gibi ürünleri üretiyor. Ulaşımın güç olduğu bölgede temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan aile, kışa kadar dağda kalmayı sürdürecek.

Bölgede yaşayan Emine Demircik, "Herkes 40-50 derece sıcakta duramazken biz kış hayatı yaşıyoruz. Burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yerin altında doğal buzdolabımız var ürünlerimizi orada muhafaza ediyoruz. Soba yaz günü güzel oluyor çayımızı sobamızda pişiriyoruz. Şehir merkezine yarım saatte buradasınız ama zirvede olduğumuz için soğuk oluyor. Yaz mevsiminde soba yakıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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