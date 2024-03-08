Yalova'dan Hakkari'ye Yün Atkı Gönderildi

Yalova'da yaşayan Tamam Üzüm isimli kadın, Hakkari'de görev yapan jandarmaya yün atkı gönderdi.

Yalova'da yaşayan 76 yaşındaki Tamam Teyze, ülkenin güvenliği için karla kaplı dağlarda vatanı koruyan komandoları unutmadı. Kış mevsiminin çetin geçtiği Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığındaki jandarma komandolarını televizyonda gören ve onlara kendi elleri ile atkı örmek isteyen Tamam Teyze, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından aldığı destekle ördüğü el emeği göz nuru 15 adet yün atkıyı jandarma komandolara gönderdi.

Tamam Teyze'nin gönderdiği atkılar, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan jandarma komandolara dağıtıldı. Tamam Teyze, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli aracılığıyla görüntülü olarak jandarma komandolar ile görüştü. Komandolar, yüreklerini ısıtan hediyeler için Tamam Teyze'ye teşekkürlerini sundular. - HAKKARİ