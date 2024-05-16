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Yaban atları yavruları ile görüntülendi

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Şevki Şimşek Yaylacık Ormanı'nda yaşayan atlar, drone ile yavruları ile görüntüledi. Tavşanlılı Şevki Şimsek isimli doğaseverin ormanda dolaştığı sırada kaldırdığı drone ile çektiği yaban atları görüntüleri ekrana yansıdı. Gruplar halinde dolaşan onlarca yaban atları ilk anda ne olduğunu anlamadılar ve daha sonra orman içlerine uzaklaşarak gözden kayboldular. Drone ile atları kayıt altına alan Şimşek, yaklaşık birkaç sene önce yaban hayatına merak etmeye başladığını belirtirken ormanları ve yaban hayatını koruma çağrısı yaptı.

Yaban atları yavruları ile görüntülendi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Şevki Şimşek Yaylacık Ormanı'nda yaşayan atlar, drone ile yavruları ile görüntüledi.

Tavşanlılı Şevki Şimsek isimli doğaseverin ormanda dolaştığı sırada kaldırdığı drone ile çektiği yaban atları görüntüleri ekrana yansıdı. Gruplar halinde dolaşan onlarca yaban atları ilk anda ne olduğunu anlamadılar ve daha sonra orman içlerine uzaklaşarak gözden kayboldular .

Drone ile atları kayıt altına alan Şimşek, yaklaşık birkaç sene önce yaban hayatına merak etmeye başladığını belirtirken şunları söyledi; "Drone ve fotokapan ile Yaylacık ormanlarında yaşayan hayvan popülasyonunu görüntülemeye başladım. Bunların içerisinde en çok ilgimi çeken ise yaban atları oldu. Hiç bir insan eli değmeden bu kadar şaşalı bir görüntüye sahip olmaları, tüm ilgiyi kendi üstlerine çeviriyor. Ormanlarımızı ve yaban hayatını koruyup sahip çıkalım."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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