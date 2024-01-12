Van'ın Tuşba Belediyesi Kadınlara Özel Kandil Programı Düzenledi

Van'ın Tuşba Belediyesi, mübarek üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili dolayısıyla kadınlara özel kandil programı düzenledi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Tuşba Belediyesi, özel gün ve gecelerde de vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Hayata geçirdiği projelerle her yaştan ve her kesimden insanın hayatına dokunan Tuşba Belediyesi, üç ayların başlangıcını müjdeleyen ve Recep ayının ilk manevi gecesi olan Regaip Kandili vesilesiyle kadınlara özel kandil programı düzenledi.

Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatları ile Tuşba Toplum Yaşam Merkezinde düzenlenen ve kadınların yoğun katılım sağladığı kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Sinevizyon gösterisinin yapıldığı ve ilahilerin okunduğu programda kadınlar, dua ve tefekkür vesilesi olan bu mübarek günde bol bol dua ettiler. Tuşba Belediyesinin geleneksel hale getirdiği kadınlara özel kandil programı, bu yıl da dolu dolu geçti. Bu arada belediye çalışanları katılımcılara kandil simidi dağıtıp, çeşitli ikramlarda bulundu. - VAN