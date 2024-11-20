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Van'ın Çatak İlçesinde Besiciler Kış Şartlarıyla Mücadele Ediyor

Van'ın Çatak İlçesinde Besiciler Kış Şartlarıyla Mücadele Ediyor
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Van'ın Çatak ilçesinde besiciler, kar yağışı ve soğuk havalar nedeniyle meraya çıkaramadıkları hayvanlarını, yazın toplayıp biriktirdikleri saman ve otlarla besleyerek kış zorluklarına göğüs geriyor.

Van'ın Çatak ilçesinde besiciler, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle meraya çıkaramadıkları hayvanlarını, yazın toplayıp biriktirdikleri saman ve otlarla besliyor.

Van'da önceki gün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış aralıklı devam ederken, yüksek kesimlerde ise yağışlar kar şeklinde düşmeye başladı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, Çatak ilçesinin yüksek kesimleri de beyaza büründü. Kış mevsiminin zor ve çetin geçtiği Van'da, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler yoğun mesai harcıyor. Küçükbaş varlığında ilk sırada yer alan Van'daki besiciler, hayvanları için kışın zorluklarına göğüs geriyor. Van'ın Çatak ilçesindeki besiciler, çetin kış şartları ve bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor. Besiciler, evlerinin uzağında yemledikleri hayvanlarını akşam saatlerinde tekrar ağıla götürüyor. Çatak ilçesine bağlı Yukarı Narlıca Mahallesi'nde ikamet eden hayvan sahiplerinin kar yağışıyla zorlu mesaileri de başladı. Kimi besiciler hayvanlarını kar üzerinde atlatırken, kimileri ise asfalt yola döktükleri samanla karınlarını doyuruyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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