Van haberleri: Van Gölü'nde renkli görüntüler: Flyboard gösterisi nefes kesti

Edinilen Van haberine göre Van Gölü'nde renkli görüntüler: Flyboard gösterisi nefes kesti 10. Van Denizi Su Sporları Festivali başladı Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla bu yıl 10'cusu düzenlenen 'Van Denizi Su Sporları Festivali' renkli görüntülere sahne oldu.

Van Gölü'nde renkli görüntüler: Flyboard gösterisi nefes kesti

10. Van Denizi Su Sporları Festivali başladı

VAN - Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla bu yıl 10'cu Su düzenlenen 'Van Denizi Su Sporları Festivali' renkli görüntülere sahne oldu.

Van Gölü sahilindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezinde Edremit Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikleri izlemek için vatandaşlar sabahın erken saatlerden itibaren festival alanına akın etti. 2 gün boyunca gerçekleşecek olan etkinliğin ilk gününde çok sayıda sporcu gösteri yaptı. Rafting, kürek, kano yarışları ile plaj voleybolu ve hentbolunun oynandığı festivalde, flyboard gösterisi ise nefes kesti.

"Spor ve turizm alanlarında hizmetleri hayata geçiriyoruz"

Konuya ilişkin konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Gölü'nde birçok dalda spor aktivitelerini yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Van Gölü'nün kıyısında eşsiz bir festivale imza attıklarını ifade eden Başkan Say, "Suyun kenarında olup da su festivali yapmamak olmazdı. Van Gölü kıyısı cıvıl cıvıl. Kürek, kano yarışmacılarından yelkencilere kadar birçok dalda sporcu burada. Profesyonel ve amatör sporcular yarışacak. Ziyaretçi olarak gelen vatandaşlarımıza, halkımıza yönelik hizmetler var. Bir taraftan imar, ihya, inşaat, altyapı, üstyapı yaparken bir taraftan da kültür, sanat, eğitim ve en önemlisi spor ve turizm alanlarında hizmetleri hayata geçiriyoruz. İnsanlar artık farklı şeyler görmek, farklı şehirler görmek istiyor. Bu noktada destinasyon haline gelmek istedik ve elhamdülillah son iki yıldır Edremit artık Türkiye'de uğramadan geçilmeyen bir yer haline geldi. Bugünkü etkinlik de bunun bir parçasıdır" dedi.

Artık insanların huzura, güvene, mutluluğa ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Say, kendilerinin bunun bir parçası olmak istediklerini ve bunun için de ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise terörün izlerinin silinmesiyle birlikte kentte güzel bir hava yakaladıklarını kaydetti.

Festivale AK Parti Van Milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurum amirleri ile çok sayıda sporcu ve vatandaş katıldı.