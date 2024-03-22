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Van'da kar yağışı sonrası elektrik kesintileri

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Van'da iki gün boyunca etkili olan kar yağışı elektrik direklerine ve iletkenlere zarar verirken VEDAŞ ekipleri Ramazan'da da zorlu bölgede kesintisiz enerji için yoğun mesai harcadı.

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, iki gün önce etkili olan sulu kar yağışı sonrası oluşan hasarlardan dolayı seferber oldu. Olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Van-Çatak karayolu üzerinde bulunan 10 farklı bölgeye ise çığ düştü. Düşen çığlar bazı elektrik direklerin devrilmesine neden oldu. Elektrik direklerin ve iletkenlerin hasar gördüğü bölgede, kesintisiz enerji için seferber olan VEDAŞ ekipleri ise zorlu bir coğrafyaya sahip bölgede çalışma yaptı.

Çığın getirdiği kar yığınları arasında çalışma yapan ekipler, sorunu gidermek için yoğun mesai harcadı. Oluşan hasarları onaran ekipler, bölgedeki birçok yerleşim yerine elektrik vermeyi başardı. Çatak'taki çığ bölgesine giden VEDAŞ Van İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, bölgede yoğun mesai harcayan arıza onarım bakım personellerini ziyaret ederek çalışmalarını yerinde inceledi.

"İlçemize enerjimizi verdik"

İHA muhabirine konuşan VEDAŞ Van İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, kentte yağan yoğun kar yağışından dolayı bazı noktalardaki şebekelerde arızaların oluştuğunu belirtti. Arızalara ekiplerle birlikte hızlı bir şekilde müdahale edildiğini ifade eden İl Müdürü Özsoy, "Zorlu bir coğrafyadayız. Kar yağışının çok yoğun olduğu bölgelerimiz var. Bu bölgeler arasında çığ riskinin olduğu yerler var. Bugün de Çatak'tayız. Burada meydana gelen çığdan dolayı şebekelerimizde olan kesintileri önleme adına hızlı bir şekilde bölgeye gelip müdahale ettik. İlçemize enerjimizi verdik. Ramazan ayında abonelerimizin daha huzurlu ve aydınlık günler geçirmesi için ekiplerimizle sahadayız" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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