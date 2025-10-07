Van'da Bilişim ve İnovasyon Zirvesi Düzenlendi

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Desteği, Van Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi ev sahipliğinde TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu organizasyonunda Van Bilişim ve İnovasyon Zirvesi (VANBİZ) düzenlendi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), Van Teknokent, Van YYÜ İnnovan Girişimcilik Merkezi ve GEN Türkiye'nin de desteklediği programa gençler büyük ilgi gösterdi. Zirve; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Doğu Anadolu ve Van Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ümit Can Sari'nin açılış konuşması ile başladı. Her dönemin kendine özgü zorlukları olduğunu ifade eden Sari, "Fakat unutmayalım; her zorluk aynı zamanda yeni bir fırsat demektir. Bugünün dünyasında genç girişimciler için en büyük güç, değişime hızla uyum sağlayabilmek, birlikte hareket etmek ve bilgi paylaşmaktan kaçınmamaktır. Çünkü bilgi paylaştıkça çoğalır, tecrübe aktarıldıkça güçlenir. Elbette girişimcilik yolunda engeller olacaktır. Finansal sıkıntılar, yanlış iş ortaklıkları ya da başarısız denemeler. Bunların hiçbiri bir son değildir. Tam aksine, hepsi yolculuğun doğal bir parçasıdır. Önemli olan, her hatadan ders çıkarıp yeniden, daha güçlü bir şekilde ayağa kalkabilmektir. Gençler, bir fikriniz olduğunda asla ertelemeyin. Çünkü ertelenmiş hayaller, başkalarının gerçeği olabilir. Hayal edin, deneyin, paylaşın ve asla vazgeçmeyin. İşte girişimciliğin özü budur. Başta Avrupa Birliği Delegasyonu'na, Van Ticaret ve Sanayi Odamıza, Başkanımız Necdet Takva'ya, Van TSO Yönetim Kurulu'na ve kıymetli ticaret odası personeline, ayrıca Van Teknokent'e, İnnovan'a ve AB Bilgi Merkezimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

VANBİZ Programı; Doç Dr. Levent Ersin Orallı'nın AB'nin Dijital Dönüşüm Stratejileri ve Türkiye'deki Genç ve Kadın Girişimcilere Açılan Kapılar Paneli, GEN Türkiye Direktörü Hasan Basri Cihan moderatörlüğünde Sertifier Kurucusu Arda Helvacılar, Ono Kurucusu Tunç Erman ve Warsapp Kurucusu Zeynep Eliçin'in "Van'da yeni ufuklar: Dijital Çağda Girişimcilik Buluşmaları" paneli ile devam etti.

Programın ikinci bölümünde; Türkiye'nin ve Bölgenin Dijital Dönüşümü" konusu ele alında. Mona Altundemir modaretarlüğünde gerçekleşen oturumda Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu birer konuşma yaptı.

Van TSO Başkanı Necdet Takva konuşmasında, "Van TSO olarak kentimizi önemsiyoruz. Bu tür etkinliklerle bu kentte yaşayanları da önemsiyoruz. Avrupa Birliği'nin 2035 hedefleri arasında bulunan dijitalleşme konusu heyecan verici olduğu kadar ürkütüyor da bizi. Çünkü çok gerideyiz. Ama dijital dünya sürekli gelişiyor ve biz ülke olarak, kent olarak geride durmamalıyız. Gençlerimiz; konuşmacılarımızın dile getirdiği gibi çok okumalı, hedefler bırakmalı. Dezavantajlı bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünya dijital devrim yaşarken bizim hala internet alt yapımız yetersiz. Dolayısı ile eksikliklerimiz giderilmeli ve gençlerin, girişimcilerin önü açılmalı" ifadelerini kullandı.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Candu ise Türkiye'nin dijitalleşmesi ve bu yönde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Program; konuşmacılara teşekkür plaketi takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - VAN