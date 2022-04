Vali Şıldak, genç sporcularla iftar yaptı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezinde düzenlenen iftar programında genç sporcuların sofrasına konuk oldu.

Programa Vali Şıldak'ın yanı sıra Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Tarık Hekimoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Milli Boksör Ali Eren Demirezen ve çok sayıda genç katıldı.

Vali Şıldak gençlere baktığı zaman hep olumlu düşünceler hissettiğini, onlarla daha iyiye yönelmek için adım attıklarını söyledi. Gençlerin kendisine her zaman enerji verdiğini ifade eden Şıldak, " Balıkesir'in tam kalbinde bulunan tesisimiz İlimize çok yakıştı. Bir spor tesisimiz vardı ve onun yerinde şimdi gençlerimizin cıvıl cıvıl doldurduğu, gönüllü gençlerimizin de buraya gelen gençlerimize rehberlik yaptıkları bir ortam oluştu. Ben onları tebrik etmek istiyorum. Onlar her geldiğimizde burada bizi karşılıyorlar ve hep bir aktivite için burada olarak faydalı işlerle meşgul oluyorlar. Sanatla, kültürle, sporla, eğitimle meşgul olan insan her zaman kendine, ailesine ve topluma faydalı işler yapar" şeklinde konuştu.

Yeni nesil gençlerin tavsiye almaktansa tecrübe paylaşımına daha sıcak baktığının altını çizen Vali Şıldak, "Büyüklerimiz bize öğütler verirdi. Şimdi biz büyüdük ve aynı düşünceleri tavsiye bağlamında sizlere söylüyoruz ama çok da etkili olmuyor. Bunun yerine size yaklaşımımızı değiştirmemiz lazım. Genç ve yeni görüşlere sahip beyinler olduğunuzun, bizden farklı düşündüğünüzün farkında olarak size yaklaşmak durumundayız. Bunu yapacağız. Gençlik merkezleri aslında bunun gerçekleştiği, bu düşüncelerin hayata geçirildiği yerler. Hükümetimiz Balıkesir'e sağladığı imkanlarla güç veriyor. Gençlik ve Spor Bakanımızın büyük katkısıyla gençlik merkezleri, yüzme havuzları, spor salonları, halı sahalar ve daha pek çok tesis İlimize kazandırılıyor. Yüzme havuzumuzu da tamamlayıp hizmete sokmak üzereyiz. Bu tür gelişmelerden en güzeli engellilerimiz için bir yüzme havuzunun en kısa sürede hayata geçirilecek olmasıdır. İlimizde boks ve güreş alanına yoğun bir ilgi var. Gençlerimizin geleneksel kültürümüze, bilhassa güreşe olan ilgisi üst seviyede. Bunun yaşatılması için yatılı bir sporcu eğitim merkezinin Balıkesir'e kazandırılması için gayret gösteriyoruz. Yeni neslimizin sporla iç içe ve sağlıklı olarak gelişebilmesi için hep birlikte çalışıyoruz. En büyük gücü de sizlerden alıyoruz" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel