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Vali Hüseyin Aksoy Türk Ocakları Şubesini Kabul Etti

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Vali Hüseyin Aksoy, Türk Ocakları'nın 112. Kuruluş Yıl dönümü münasebetiyle Türk Ocakları Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ileten Vali Aksoy, geçmişten gelen kültürün ve milli duyguların gençlere anlatılmasına ve öğretilmesine yönelik yapılan faaliyetleri önemsediklerini aktararak Başkan Ünal'a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Milli ve manevi duyguları her zaman ön planda tutarak çalışmalarını yürüttüklerini bildiren Başkan Ünal, şubenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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