Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, ERVA Marifet Spor Kulübü açılış törenine katıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ERVA Marifet Spor Kulübü Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Büyükkılıç, "Biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri'yiz. Gençlerimize sahip çıkmaya çalışıyor, Kayseri'mizi sportif, kültürel, turizm ve diğer konularda daha iyi bir noktaya taşıma çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.

Sporun ve sporcunun güçlü destekçilerinden Başkan Büyükkılıç, kentteki mevcut ve yeni kurulan spor kulüplerinin yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek himayelerinde gerçekleşen ERVA Marifet Spor Kulübü Açılış Töreni'ne katıldı.

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi'nde gerçekleşen törene Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Yeşilay Kayseri Şubesi Başkanı Mehmet Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş, iş dünyası temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

"Hep beraber Kayseri'yiz, hep beraber Türkiye'yiz"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan Başkan Büyükkılıç, "Elhamdülillah biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri'yiz, hep beraber Türkiye'yiz anlayışı içerisinde maşallah herkes burada" dedi.

İsrail'in Gazze'de yaptığı zulme dikkat çeken Büyükkılıç, " 'Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın, gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın' diyor ya şairimiz. O anlayış içerisinde herhalde Filistin'in dünya insanlığının uyanışına vesile olacağına inanıyorum. İsrail'i bir kez daha kınıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, yerel yöneticiler olarak, Kayseri'de her türlü sorumluluğu aldıklarını ifade ederek, "Bizler üzerimize ne düşüyorsa yapmak suretiyle hep beraber birlikte hareket ediyoruz. Olmazsa olmaz görüp, el ele vermek suretiyle her kuruluşa destek olmaya, yanlarında yer almaya bu anlayış içerisinde gençlerimize sahip çıkmaya çalıştığımızı hatırlatmak istiyorum. Yerel yöneticiler olarak bizler üzerimize ne düşüyorsa yapmak suretiyle birlikte hareket ettiğimizi, el ele vermek suretiyle Kayseri'mizi hem iş aleminde hem de, sportif, kültürel, turizm ve diğer konularda daha iyi bir noktaya taşıma çalışmaları sürdürdüğümüzü paylaşıyor, her birinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum" şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, gençlere maddi manevi katkı sunacak ERVA Marifet Spor Kulübü'nün açılışından dolayı da emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de spor alanında her mahallede gençlere destek olmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Sporla ilgili son zamanlarda zaten hükümetimizin başlattığı bir seferberlik var biz de aynı şekilde bunu Kayseri'de her mahalle ve her sokakta yapmaya çalışıyoruz. Bugün Kayseri'nin kültürel hayatında ilim hayatında özellikle her türlü faaliyetlerde elini değil gövdesini taşın altına koyan İlim Yayma Cemiyeti'ndeyiz ve Marifet ERVA Spor Okulunu açıyoruz. Arkadaşlarımız her yerde varlar. Sayın genel başkanım özellikle Kayseri İlim Yayma Cemiyeti'nin Kayseri eğitimine verdiği değerden dolayı size teşekkür ediyorum sağ olun, var olun" diye konuştu.

"Kayseri'de belediyeler olmadan bir şey yapmak imkansız, her yerdeler"

Kayseri'de belediyeler olmadan bir şey yapmanın imkansız olduğunu dile getiren Vali Çiçek, "Kayseri'de Belediyeler olmadan bir şey yapmak imkansız, her yerdeler. Özellikle iş yaparken, işin yorucu kısmında varlar. Sonundaki mükafat ve görünür kısmında arkadaşlarımız mütevazılığiyle geride duruyorlar. Hem Büyükşehrimizin Spor A.Ş.' si hem ilçe belediyelerimizin bütün ilçelerde yaptıkları sosyal alanlar ve spor alanları olmasaydı bu projeler gerçekleşmezdi" ifadelerinde bulundu.

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ise Vali Gökmen Çiçek'in teşviklerine devam etmesi halinde Kayseri'de çok güzel meyvelerin, ürünlerin de geleceğini ifade ederek, bu projenin öncüsü olması temennisinde bulundu. Tülün konuşmasında, İlim Yayma Cemiyeti'nin yurt çapındaki faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Tülün, İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılar ve zulme de değinerek, Filistin'e destek mesajı verdi.

Filistin davasının sadece Gazze ve Filistin'e ait değil tüm insanlığın davası haline geldiğini ifade eden İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş de zor günler yaşadıklarını, 'her zorlukla birlikte bir kolaylık olduğu' ayeti kerimesini hatırlattı. Memiş, Gazze'deki Filistinlilere selam ettiği konuşmasında İlim Yayma Cemiyeti hakkında da bilgiler verdi.

Ayrıca gençler törende, Gazzeli bir gencin İsrail askerlerine taş atarken sergilediği 'Dabke' dansını Filistin'e destek amacıyla sergiledi.

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi bünyesinde bulunan spor salonunu da gezen Vali Çiçek, Başkan Büyükkılıç ve katılımcılar genç sporcularla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ