Vali Çiçek, Selçuklu Veziri tarafından yaptırılan Karatay Hanı Kervansarayı'nda incelemelerde bulundu

KAYSERİ - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte Bünyan'da bulunan ve 1240 yılında Selçuklu Veziri Celalettin Karatay tarafından yaptırılan Karatay Hanı Kervansarayı'nda incelemelerde bulundu.

İç Anadolu'nun en gelişmiş şehirlerinden olan Kayseri, hem merkezde hem de 16 ilçesinde hanları, kervansarayları, köprüleri, medreseleri, camileri gibi tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra, tabiat ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hv. Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dr. Yüksel Yiğit ve Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen ile birlikte kentin güzelliklerinden birisi olan, Kayseri'ye 40 kilometre mesafedeki Bünyan İlçesi, Karatay Mahallesi'nde yer alan ve 1240 yılında ünlü Selçuklu Veziri Celalettin Karatay tarafından yaptırılan Karatay Hanı'nı ziyaret etti. Burada kervansaray içerisinde incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgiler alan Başkan Büyükkılıç; "Tarihi bir hanımız Karatay medresesini gezdik, ziyaret ettik. Selçuklu'nun şahane bir eseri, burası ile ilgili değerlendirmeler yaptık" dedi. Kayseri'nin turizm alanında tanıtılması için çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Büyükkılıç; "Burası İpek Yolu üzerinde, bu güzergah ticaretin güzergahıdır. Karatay hanımız bizim için çok önemlidir. Şehrimizi bileceğiz, tarihi eserlerimizi bileceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak Kayserimizin her köşesine hizmet etmeye, Kayserimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Büyükkılıç, kentin birçok tarihi eserini turizm alanında tanıtarak, marka bir şehir olma kararlılığını sürdüreceklerini vurguladı.

İhlas Haber Ajansı / Yerel