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Niğde Valisi Atatürk'ün Niğde'ye Gelişinin 90. Yıldönümünü Kutladı

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Niğde Valisi Cahit Çelik, Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 90. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 90. yıldönümünü coşkuyla ve heyecanla kutluyor, bunun onur ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 90. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 90. yıldönümünü coşkuyla ve heyecanla kutluyor, bunun onur ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Vali Çelik mesajında, "Niğde'mizi onurlandırdığınız 05 Şubat 1934 tarihinin 90. Yıldönümünde huzurunuzda bir kere daha saygıyla ve minnetle eğiliyoruz. Bizlere bıraktığınız Türkiye Cumhuriyeti'ni ebediyen muhafaza edeceğimiz düsturundan hareketle, "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet" ilkeleri ve "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda ilelebet yaşatmanın azim ve kararlığındayız. Bizleri onurlandırdığınız bugünde; "Benim Niğde'ye alakam büyüktür ve ben Niğdelileri her zaman sevmişimdir" sözlerinize mazhar olan Niğdeliler, milli mücadele yıllarında da özellikle ordumuzun ön saflarında yer almış, canlarını hiç çekinmeden vatanı ve milleti uğruna feda etmiş, bugünde aynı inanç ve azimle Devletimizin bekası için yine ön saflarda yer almaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, bu güzel cennet vatanımız uğruna canlarını seve seve feda eden başta siz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere, tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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