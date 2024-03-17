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Vali Canbolat: "'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe bir nakış gibi işleyen şanlı bir destandır"

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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Vali Canbolat, Çanakkale Destanı'nın kahramanlarının Türk milletinin azminin ve bağımsız yaşama kararlılığının önünde hiçbir gücün duramayacağını vurguladı.

Çanakkale destanının kahramanlarının Türk milletinin azminin ve bağımsız yaşama kararlılığının önünde hiçbir gücün duramayacağını bir kez daha kanıtladığına dikkat çeken Aydın Valisi Yakup Canbolat; "Çanakkale destanı, ' Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe bir nakış gibi işleyen şanlı bir destandır" dedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Türk milletinin azmi ve kararlılığına dikkat çeken Vali Canbolat, mesajında " Çanakkale Zaferi'nin 109. yılını kutlamanın, vatanı, milleti ve kutsal değerlerini korumak için savaşarak bu uğurda canını vermiş aziz şehitlerimizin 'Şehitler Günü'nü idrak etmenin milli gururunu yaşıyoruz. Milletimizin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu gösteren emsalsiz bir kahramanlıktır. Çanakkale Zaferi, dönemin en modern ordularını dize getiren, ' Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe bir nakış gibi işleyen şanlı bir destandır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle Çanakkale, 'Bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden, bu toprakları bize ebedi vatan yapan' zaferin adıdır. Bu zaferle, Anadolu ve Rumeli'nin her yerinden gelen kahramanlarımız, birlik ve beraberliğimizin ne kadar sağlam temellere dayandığını bütün dünyaya ilan etmişlerdir. Milletimizin ortaya koyduğu bu destan neticesinde adeta yeni bir tarih yazılmıştır. Çanakkale Destanı'nın ölümsüz kahramanları, Türk milletinin azminin, vatan aşkının, bayrak sevgisinin, hür ve bağımsız yaşama kararlılığının önünde hiçbir gücün duramayacağını bir kez daha kanıtlamışlardır. Çanakkale'de kazanılan zaferle ortaya konulan sarsılmaz vatan sevgisi ve millet olma bilinci Kurtuluş Savaşı'nda da meşale olmuş, bütün fertleriyle el ele veren milletimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde nihai zafere ulaşmıştır. Çanakkale Zaferi, sadece geçmişimizin aziz bir hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün de en güçlü ilham kaynaklarından biri olarak milletimizin gönlünde son derece önemli bir yere sahiptir. Bilinmelidir ki, geçmişten aldığımız ilhamla, milletçe, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunun idraki olarak, her geçen gün ayni şuur ve inançla daha da yükseklere taşıma kararlılığını göstereceğiz. Biz millet olarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettikçe, Türkiye gelecekte hak ettiği gerçek yeri mutlaka alacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu topraklan bize mukaddes bir vatan kılan tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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