Vali Aksoy, temsilci gençleri ağırladı

Vali Hüseyin Aksoy, ' Gençlik Haftası' ve ' 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve 8 farklı ülkeden Eskişehir'e gelen temsilci gençleri valilik binasında ağırladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Temsilci Gençler Programı kapsamında Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılmak üzere Eskişehir'e gelen gençler, Eskişehir Valiliğinde Vali Hüseyin Aksoy tarafından karşılandı.

Vali Aksoy yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Sizleri Türkiye'nin dört bir yanından ve dost ülkelerden Eskişehir'imizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı günde sizlerle bir arada olmak bizler için büyük bir gururdur. Şehrimizde 3 üniversite ve 65 bini aşkın üniversite öğrencisi bulunmaktadır. Eskişehir, gençlerimizin özellikle üniversite eğitimi için tercih ettiği, güvenli bir şehirdir. Gerek ticari hayatı, gerek tarımsal üretimi, gerekse tarihi zenginlikleriyle Eskişehir, oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. Bu düşüncede, şehrimize yaptığınız bu kısa ziyaret, Eskişehir hakkında fikir edinmeniz açısından oldukça kıymetlidir. Bugün biraz yağmurlu bir hava olması belki gezme imkanınızı kısıtlayacak, yine de Eskişehir'e dair bir fikir edinmiş olacaksınız. Değerli gençler, cumhuriyetimiz çok zor şartlarda kuruldu. Bu cumhuriyetin ilelebet payidar olabilmesi için hepimize, ama özellikle siz gençlere önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımak için hangi alanda olursak olalım, hangi işi yaparsak yapalım, en iyisini yapmak adına gayret göstermeliyiz. Ben daha önce Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yaptım. Görev yaptığım illerden biri de Samsun'du. Samsun, 19 Mayıs'ın şehri olarak bu özel günü haftalara yayılan kutlamalarla anmaktadır. 19 Mayıs'ta başlayan Kurtuluş Mücadelesi Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ile devam etmiş, ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve Kurtuluş Savaşı'nın yönetilmesiyle bağımsız Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu noktada Eskişehir'in de Kurtuluş Mücadele'sinde çok önemli bir yeri vardır. Eskişehir, birçok muharebeye ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Birinci ve İkinci İnönü Zaferleri, Eskişehir'in İnönü ilçesi sınırları içerisinde gerçekleştirilmiştir. Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz 'un önemli bir kısmı da yine Eskişehir sınırlarında yaşanmıştır. Dolayısıyla, bu şehir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş mücadelesinin verildiği önemli yerlerden biridir. Bu yönüyle de ziyaretiniz oldukça anlamlıdır. Eskişehir, tarihi kökleri, çağdaş yaşamı ve hoşgörü kültürüyle gençler için ilham verici bir şehirdir. Anadolu'nun ortasında yükselen bu bilim, kültür ve sanat kenti, sizlere geçmiş ile geleceği bir arada sunan nadide bir yerdir. Sizleri burada ağırlamak, bizim için büyük bir anlam taşıyor. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum. Türkiye'nin 81 ilinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve 8 farklı ülkeden gelen toplam 178 temsilci genç, 19 Mayıs'ın coşkusunu tüm Türkiye'ye taşımak ve milli birlik bilinciyle hareket etmek amacıyla bir araya geldi. Program çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra Almanya, Belçika, Hollanda, Finlandiya, İsviçre, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan'dan gelen gençler de ülkemizi tanıma ve kültürel etkileşim imkanı bulacak."

Konuşmasının ardından gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Vali Hüseyin Aksoy, gençleri Eskişehir'in önde gelen kültürel ve tarihi alanlarını gezmeleri için uğurladı. Gençler, program kapsamında Eskişehir'in tarihi, kültürel ve simge yerlerini ziyaret ederek şehrin kültürel dokusunu yakından tanıyacak. - ESKİŞEHİR