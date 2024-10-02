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Vali Akbıyık Marmaris'te kamu yatırımlarını yerinde inceledi

Vali Akbıyık Marmaris'te kamu yatırımlarını yerinde inceledi
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık kamu yatırımlarını incelemek ve yeni açılan devlet hastanesini ziyaret etmek için Marmaris'e geldi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık kamu yatırımlarını incelemek ve yeni açılan devlet hastanesini ziyaret etmek için Marmaris'e geldi. Devlet hastanesi ziyaretinin ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan gençlik merkezi kompleksi ve stadyum inşaatını gezen Akbıyık yetkililerden bilgi aldı. Vali Akbıyık, " Marmaris'e yakışır projeler üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, kamu yatırımları ziyaretleri dahilinde Marmaris'in merkez mahallerinden olan Beldibi mahallesinde geçtiğimiz hafta hizmete açılan yeni devlet hastanesine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık'a Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Muğla İl Sağlık Müdür V. Dr. Eriş Başaran Akça, Kamu Hastaneleri Başkan yardımcısı Dr. Tolga Katmer, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce de eşlik ederek Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Bulut'tan bilgi aldı. Vali Akbıyık ve beraberindeki heyet yeni hastanede ameliyat olan ilk hastayı daziyaret ederek acil şifalar diledi.

'Son modern teknolojinin kullanıldığı Marmaris ve Datça'nın ihtiyaçlarını karşılayacak bir hastane oldu"

Sağlık personelleri ile de tek tek selamlaşarak hayırlı olsun dileklerini ileten Muğla Valisi İdris Akbıyık Marmaris Devlet Hastanesi ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Hastanemiz Marmaris'e, Datça'ya, Muğla'ya ve ülkemize hayırlı olsun. Hakikaten çok güzel bir hastane ve 200 yataklı. Kaymakamımızla, sağlık il müdür vekilimiz, başhekimimizle beraber hastanemizin her tarafını gezdik. Burası modern son teknolojinin kullanıldığı güzel bir hastane. Marmaris'in, Datça'nın ve bu civarın ihtiyacını giderecek. Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de yükünü bir miktar hafifletecek. Aldığımız bilgilere göre araç, gereç olarak öyle çok büyük eksiklikler yok. Olanlar için de başhekim gerekli irtibatı kurmuş, inşallah en kısa sürede gelecek. Personel, araç gereç gibi ihtiyaçları kısa sürede giderilecek. Bizim de, Sağlık İl Müdürlüğümüzün de Sağlık Bakanlığımız ile görüşmelerimiz devam ediyor. Tabi sadece burası için değil, Menteşe için, Fethiye için yine eğitim araştırma hastanemize ek hastane yapılması için de görüşmelerimiz devam ediyor. Güzel, modern bir hastane, ülkemize de Muğla'ya da Marmaris'e de böyle modern güzel, ileri düzey hastaneler yakışır" dedi.

Vali Akbıyık Mamaris Devlet Hastanesi ziyaretinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Muğla İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde Beldibi Mahallesi'nde yapımı devam eden 2 bin kişilik dev spor kompleksi ve gençlik merkezi projesini de inceledi. İl Gençlik ve Spor Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ve proje koordinatörlerinden bilgi alan Muğla Valisi Akbıyık projelerini kontrol ederek teker teker bilgi aldı.

"Doğa ile uyumlu modern spor tesislerimiz çok yakında hizmete açılacak"

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık yaptığı inceleme sonrası yaptığı değerlendirmede, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından desteklenen kapalı spor salonu 2 bin kişilik. İçinde iki tenis kortu bulunan ve gençlik merkezi inşaatlarını inceledik. Burası da hakikaten bittiğinde Marmaris'e yakışır bir spor kompleksi olacak. Hemen üst tarafta da futbol sahamız var. Hepsi birleştiğinde inşallah oralarda da yine yürüme pistlerinin olduğu güzel bir futbol sahası projesi yapılacak ve burada da uluslararası birtakım müsabakaların yapılabileceği hale gelecek. Bütün bu projelerin yapılmasında bizlere sınırsız destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve diğer ilgili kurumlara teşekkür ediyorum. Özellikle biz Muğla olarak gençlik ve sporla ilgili yatırımları çok üst düzeyde aldık. Buradan özellikle bakanımıza hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda gelip incelemelerde bulunduğumuz yeni bir yurdumuz da burada hizmete girdi. Marmaris'teki üniversite öğrencilerimizin de bir problemi kalmadı. Hepsi son teknolojiyle yapılmış, modern, doğayla uyumlu güzel tesisler. Marmaris'e hayırlı olsun" şeklinde konuşarak, spor kompleksinin 2025 yılının son aylarında tamamlanarak hizmete gireceğinin müjdesini verdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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