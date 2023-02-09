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Uzundere tek yürek oldu, vatandaşlar depremzedeler için seferber oldu

Yerel Haberler

Uzundere tek yürek oldu, vatandaşlar depremzedeler için seferber oldu

Erzurum Uzundere Kaymakamlığı'nın başlatmış olduğu yardım seferberliğine tüm vatandaşlar tarafından destek geldi.

Erzurum Uzundere Kaymakamlığı'nın başlatmış olduğu yardım seferberliğine tüm vatandaşlar tarafından destek geldi. Kısa sürede bir tır yardım malzemesi toplanıp Hatay bölgesine gönderildi. İkinci tır ise yola çıkmak üzere yükleniyor.

Uzundereli vatandaşlar yardım için seferber oldu. Köylerden ve mahallelerden vatandaşlar kendi imkanları ile getirdikleri malzemeleri Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfına teslim etti. Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer öncülüğünde yürütülen yardım kampanyasına destek aralıksız devam ediyor. Kısa sürede toplanan bir tır yardım malzemesi Hatay bölgesine dualar eşliğinde gönderildi. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uzundere Hatay Yerel Haberler

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