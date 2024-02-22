Uşak'ta 2023 yılında 2 bin 644 kişi evlenirken, 975 çift boşandı.

TÜİK, 2023 yılı Evlenme ve Boşanma istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Uşak'ta 2023 yılında evlenen çiftlerin sayısı 2 bin 644 olurken, boşanma oranı bir önceki yılda 1 bin 166 çift olurken 2023 yılında yüzde 16,38 azalarak 975 çift oldu. Öte yandan Uşak'ta 2023 yılında evlenen çiftlerden 24 çift akraba evliliği olurken, akraba evlilik oranı yüzde 0.9 oldu. - UŞAK