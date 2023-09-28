Ünye'de içme suyu hatları yenileniyor

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ünye ilçesindeki içme suyu hatlarında yenileme çalışmaları başlatıldı. Toplam uzunluğu 5 bin 400 metre olacak olan içme suyu çalışmasından 100 hane yaralanacak.

Büyükşehir Belediyesi il genelinde yaptığı altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in özel önem verdiği konulardan biri olan içme suyu yatırımları, 19 ilçedeki tüm mahallelerde devam ederken, kullanım ömrünü doldurmuş içme suyu hatları yenileniyor. Çalışmalarda ayrıca, içme suyu hattı olmayan mahallelere de yeni hatlar kazandırılıyor.

Çalışmalarına Ünye ilçesinde devam eden Ordu Büyükşehir Belediyesi, Beylerce Mahallesi'nin yıllardır beklediği içme suyu altyapı çalışmalarında son aşamaya geldi. Ekipler, içme suyu hattı olmayan ve yerel kaynaklardan ihtiyaçları karşılayan mahalle sakinlerinin yıllardır özledikleri çalışmayı kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacak. Geçen aylarda başlanan ve toplam uzunluğu 5 bin 400 metre olan çalışmada şuana kadar 4 bin 500 metrelik bölüm tamamlanırken, toplamda ise 100 hane yararlanacak.

Mahalle sakinleri, ihtiyaçları olan içme suyu un karşılanmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.