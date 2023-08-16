Ünsal Paşa'dan veda ziyareti

Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanı olarak atanan, Erzurum 9'ncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesine veda ziyareti gerçekleştirdi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Recep Akgül ve Yönetim Kurulu tarafından karşılanan Tümgeneral Fedai Ünsal, dernek yönetimiyle bir süre sohbet etti. Başkan Akgül, " Paşamız bizden helallik isteyip dernekten ayrıldı. Ziyaretinden dolayı Kolordu Komutanımız Tümgeneral Fedai Ünsal Paşamıza, derneğimiz ve camiamız adına şükranlarımı ifade ediyorum." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel