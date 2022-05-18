Üniversite öğrencileri bu festivalde dondurmaya doydu - Haberler

Çankırı'da düzenlenen Dondurma ve Gençlik Festivali'nde 10 binden fazla üniversite öğrencisine Maraş dondurması ikram edildi. Büyük ilginin olduğu festivalde öğrenciler, düzenlenen gösteriler ve konserle eğlendi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen Dondurma ve Gençlik Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü'nde gerçekleştirilen festivalde Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu tarafından 10 binden fazla öğrenciye Maraş dondurması ikram edildi. Festivalde öğrenciler düzenlenen konser ve halkoyunu gösterileri ile eğlendi. Öğrenciler ikram edilen dondurmaya yoğun ilgi gösterdi. Renkli görüntülere sahne olan festival, gece saatlerine kadar devam etti.

"Bu tür etkinlikleri sürekli olarak düzenleyeceğiz"

Festivalde konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, "Bahara girerken öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda bu tür etkinlikleri sürekli olarak düzenleyeceğiz. Özellikle bilim, sanat etkinliklerinin ilk adımı olan Dondurma ve Gençlik Festivalimiz sizlere çok güzel heyecanlar oluşturacak. Öğrenciler bilgiyi üretir, üretilen bilgileri hizmete ve teknolojiye dönüştürür. Aynı zamanda sanat icra eder, duygulara heyecan katar. Biz ülkenin geleceğini inşa etme adına sizleri yetiştirme azim ve gayreti içerisindeyiz. Türkiye'nin birçok bölgesinde hangi zenginliğimiz, kültürümüz varsa aynısı Çankırı Karatekin Üniversitesinde vardır. Çankırı Karatekin üniversitesi 19 bin öğrencisi ile dikkatleri çeken bir üniversitedir. Doğu Türkistan'dan İtalya'ya kadar medeniyet coğrafyamızın bir parçası olan uluslararası öğrencilerimizi üniversitemizde misafir etmekteyiz. Çankırı Karatekin Üniversitesi sınırları aşan bir üniversite" dedi.

Öğrencilerle deneyimlerini paylaşan Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise, küçük bir dükkandan başlayarak Türkiye'de 135 bin noktaya ulaşan bir firma olma yolundaki başarı hikayesini anlattı. Çok sayıdaki ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Kervancıoğlu, küçük yaşlardan beri azimle çalıştığını ifade etti.

Konuşmaların ardından satırla kesilen dondurma Rektör Çiftçi ve Sami Kervancıoğlu tarafından öğrencilere ikram edildi. - ÇANKIRI

İhlas Haber Ajansı / Yerel