Üye Girişi
Haberler

Uludağ'da Kar Yağışı Olmayınca Yeni Yıl Kutlamaları Yapılamadı

Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı olmayınca, yeni yıl kutlaması istenen coşkuya ulaşamadı. Yerli ve yabancı turistler kayak pistlerine çıkarak havai fişek gösterileri altında 2024'ü karşıladı. Uludağ'da yeni yıl karsız geçmesine rağmen yerli ve yabancı turistler otellerin yarısını doldurdu. Otellerde doluluk oranı yüzde 50 seviyelerine ulaşırken, tatilcilerin kimisi otellerde, kimisi ise ailesi ve sevdikleri ile birlikte kayak merkezine çıkarak havai fişek gösterileri altında 2024'ün ilk anlarını karşıladı. Öte yandan jandarma ekipleri de güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. Uludağ'a gelen vatandaşlardan bazıları kar yağışının az olması nedeniyle burukluk yaşarken; kimisi de yeni yıla Uludağ'da girdikleri için mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Kutlamalar otellerde sabaha kadar sürdü. - BURSA

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı olmayınca, yeni yıl kutlaması istenen coşkuya ulaşamadı. Yerli ve yabancı turistler kayak pistlerine çıkarak havai fişek gösterileri altında 2024'ü karşıladı.

Uludağ'da yeni yıl karsız geçmesine rağmen yerli ve yabancı turistler otellerin yarısını doldurdu.

Otellerde doluluk oranı yüzde 50 seviyelerine ulaşırken, tatilcilerin kimisi otellerde, kimisi ise ailesi ve sevdikleri ile birlikte kayak merkezine çıkarak havai fişek gösterileri altında 2024'ün ilk anlarını karşıladı.

Öte yandan jandarma ekipleri de güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. Uludağ'a gelen vatandaşlardan bazıları kar yağışının az olması nedeniyle burukluk yaşarken; kimisi de yeni yıla Uludağ'da girdikleri için mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Kutlamalar otellerde sabaha kadar sürdü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Uludağ Güvenlik Hava Durumu Turizm Yerel Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title