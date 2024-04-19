Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Afyonkarahisar'a geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Afyonkarahisar'a gelecek. Bakan Uraloğlu, Ankara-İzmir yüksek hızlı tren projesi kapsamında yapımı devam eden tünel ve şantiye alanlarını inceleyecek ve basın açıklaması yapacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Afyonkarahisar'a gelecek.
Bakan Uraloğlu'nun yarın ilk olarak Ankara- İzmir yüksek hızlı tren projesi çerçevesinde Bayat ilçesinde yapımı devam eden 1. tünel yerinde incelemelerde bulunacağı ardından projenin Sinanpaşa şantiyesine geçerek inceleme yapıp sonrasında basın açıklaması yapacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR