Ukraynalı öğrenciler Bodrum'u geziyor

Ukraynalı öğrenciler Bodrum'a geldi

MUĞLA - Ukrayna'nın Sumy şehrinden gelen Ukraynalı öğrenciler, Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağırlanıyor.

Muğla'nın kardeş şehirlerinden Ukrayna'nın Sumy şehrinden Kiev Büyükelçiliği koordinasyonunda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı destekleriyle gelen 33 öğrenci ve koruyucu anneleri, birkaç gündür Muğla'da ağırlanıyor.

Muğla'nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret eden öğrencilerin son durağı Bodrum oldu. Bodrum Ukraynalılar Derneği'nin organizasyonu ile ilk ziyareti Bodrum Belediyesi Trafo Kafe'ye yapan öğrenciler, 2 gün boyunca Bodrum'u gezecek. Pazar ve pazartesi günü Ortaca ve Fethiye'nin antik kentleri ve ören yerlerini ziyaret edecek öğrenciler, daha sonra kentten ayrılacak.

Trafo Kafe'de öğrencileri ağırlayıp çeşitli ikram hediyeler veren Bodrum Ukraynalılar Derneği'nin Başkan Yardımcısı Gaye Ateş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada gelen çocuklarının birçoğunun yakınlarını Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta kaybettiğini ifade ederek şöyle konuştu;

"Çocuklar, 10 gün boyunca Muğla'yı geziyorlar. Bodrum'da 2 gün bulunacaklar. Onlara biz de hediyeler vereceğiz. Üzerinde Bodrum yazısı olan güzel bir fincan hazırladık. Ukrayna'da savaş devam ediyor. Durum hiç ümit verici değil, çok kötü. Savaşta bulunan çocuğun psikolojisi nasıl olabilir ki? Korku içinde. Buraya gelen çocuklar, savaştan çok etkilenmiş olarak geliyor. Bunu atlatma süreci de çok uzun. Herhangi bir patlama, şimşek çocuklara korku yaşatıyor"

Ukrayna'dan gelen Mikola Ivanov ise Muğla'yı çok beğendiğini ifade ederek "Ben tarihle çok ilgileniyorum. Türkiye de bizim ülkemiz gibi tarihi çok büyük bir ülke. Bu benim ilgimi çekiyor. Muğla'nın tarihi yerlerini gezdik. Çok güzel yerlerdi. Bizim ülkemizde hiç güzel bir şey yok. Her gün bombalama, patlama var. Her gün insanlar ölüyor. " dedi.