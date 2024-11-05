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Türkiye'nin En Büyük Mega Yatı Victorious Haliç'e Giriş Yaptı

Türkiye'nin En Büyük Mega Yatı Victorious Haliç'e Giriş Yaptı
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85 metre uzunluğundaki ve 125 milyon Euro değerindeki lüks mega yat Victorious, Haliç'e başarıyla giriş yaptı. Köprülerden geçişi esnasında yaya ve araç trafiği kapatıldı. Yatın havadan çekilen görüntüleri dikkat çekti.

Türkiye'de üretilen en büyük mega yat olma özelliği taşıyan Victorious Haliç'e geldi. 85 metre uzunluğunda 125 milyon Euro değerindeki ultra lüks yatın haliçte açılan köprülerden geçme anları havadan görüntülendi.

Görüntüsü ile tüm gözleri üzerine çeken lüks mega yat Victorious gece saatlerinde Haliç'e giriş yaptı. 85 metre uzunluğundaki dev yatın Haliç'e girebilmesi için Galata Köprüsü, Haliç Metro köprüsü ve Unkapanı Köprüsü üzerinde yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Yaklaşık 1 saat süren geçiş esnasında lüks mega yat düşük hızlarda seyrederek ilerledi. Gece saatlerinde Haliç'e giren lüks mega yatın havadan çekilen görüntüsü ile büyüklüğü gözler önüne serildi. Işıklandırması ve dizaynı ile dikkat çeken yat görenlerin büyük ilgisini çekiyor.

125 milyon Euro değerindeki alanında dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen The International Yatch & Aviation Awards'ta 'En İyi Motor Yat' ödülünü alması ile biliniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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