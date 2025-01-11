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Türkiye'deki Tüm Hanelere Doğal Gaz Ulaştırma Hedefi 2028'de Gerçekleşecek

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sivas'ın Hafik ilçesinde düzenlenen törenle 2028 yılına kadar Türkiye'deki tüm hanelere yerli doğal gaz ulaştırılacağını açıkladı. Bayraktar, ayrıca yerli doğal gazın 3 milyon haneye ulaştığını ve hedefin Türkiye Yüzyılı'nda enerji bağımsızlığı olduğunu belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2028 yılına kadar Türkiye'deki tüm hanelere yerli doğal gazın ulaştırılacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sivas'ın Hafik ilçesinde düzenlenen gaz verme törenine katıldı. İlçeye ilk kez doğal gaz ulaştırılması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Bayraktar, Türkiye'de 81 ilde 981 yerleşim yerinde doğal gaz ulaştırıldığını belirterek, "Türkiye'yi düşündüğünüzde 81 il, 780 bin kilo metre karenin üzerinde bir coğrafya, zor bir coğrafya. Dolayısıyla buraya doğal gaz getirmek öyle kolay bir olay değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedef, o vizyon doğrultusunda hamdolsun bugün Türkiye'de 81 ilde 981 yerleşim yerinde doğal gaz var. 222 OSB'de doğal gaz var. Nüfusumuzun yüzde 85'i bugün doğal gaza ulaşabiliyor. Biz hayal bile edilemeyenleri gerçekleştiren bir hareket olarak bugün de bu hizmeti Hafik'e getirdik" dedi.

"Dünyanın en büyük keşfini yaptık"

Bayraktar, doğal gaz arama çalışmalarında dünyanın en büyük keşfine imza attıklarını ifade edip, "Biz doğal gazı ithal ediyorduk. 2016 yılında dedik ki 'biz artık milli enerji ve maden politikasıyla doğal gazı kendimiz üreteceğiz. Varsa arayacağız, bulacağız, çıkartıp ev ve sanayimize bu gazı götüreceğiz. Kendi gemilerimizde, Mavi Vatan'ımızda doğal gaz aramaya karar verdik. Önümüze bir sürü engeller çıkarttılar. Biz kendi gemilerimizle, istediğimiz zaman istediğimiz yerde, kendi ekibimizle doğal gaz ve petrol arayacağız dedik. Hani birileri Mavi Vatan'a masal diyor ya, biz Mavi Vatan'da destan yazmaya karar verdik. Gemilerimizle biz petrol ve gaz aramaya başladık. 2020 yılında biz Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptık. Dünyada denizlerdeki en büyük keşfi biz gerçekleştirdik" dedi.

3 milyon haneye yerli gaz veriliyor

Bayraktar, 3 milyon haneye yerli gaz verildiğini, 2028 yılında tüm hanelere yerli gaz ulaştırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Bugün kendi ürettiğimiz doğal gaz ile tam 3 milyon hanemize kendi doğal gazımızı verir hale geldik. Allaha hamdolsun. Üretimimiz her geçen gün artıyor. İnşallah 2028 yılına geldiğimizde Türkiye'deki tüm hanelerde, 20 milyon hanede kendi doğal gazımızı kullanır hale geleceğiz. Hedefimiz Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi enerjide bağımsız kılmaktır" şeklinde konuştu.

Gabar'da üretim 71 bin varile çıktı

Bayraktar, Gabar'da üretimin 71 bin varile çıktığını açıklayarak şunları ekledi:

"Bir zaman adı terörle anılan, gidilemeyen, girilemeyen Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli, günlük 71 bin varil petrolü üretir hale geldik. Bütün gayemiz ülkemizi enerjide bağımsız kılmaktır. Enerjide dışa ödediğimiz dövizi içeride tutabilmektir. Her yıl milyarlarca dolan fatura ödüyoruz. Enerji ihtiyacımızı kendi kaynaklarımızla karşılamak istiyoruz. Bunun gayretindeyiz."

Konuşmaların ardından ilçeye gelen gaz ateşlenerek temsili olarak ilçeye ilk doğal gaz verilmiş oldu. İlk etapta ilçede 400 doğal gaz aboneliği bulunduğu belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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