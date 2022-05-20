Türk Yıldızları'ndan nefes kesen 19 Mayıs gösteri uçuşu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen 19 Mayıs gösteri uçuşu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Türk Yıldızları'ndan nefes kesen 19 Mayıs gösteri uçuşu

Türk Yıldızları Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda nefesleri kesen bir gösteri gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda nefesleri kesen bir gösteri gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2 yıl aradan sonra hasret bittiğini belirtti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümünde Türk Yıldızlarının Samsun'da gösteri uçuşu gerçekleştirdiğini belirtti. Bakanlık nefesleri kesen Türk Yıldızlarının gösteri video sunuda paylaştı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türk Yıldızları, Samsun, Mayıs, Türk, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title