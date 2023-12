Türk ve Yunan akademisyenler İzmir'de bir araya geldi. İki ülke arasındaki sorunların çözümü için gerçekleştirilen çalıştayda iyi niyet sözleşmesi imzaladı.

Yaşar Üniversitesi Akdeniz Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Atina'dan Uluslararası Ekonomik İlişkiler Enstitüsü ve Atina Üniversitesi Uluslararası ve Avrupa Yönetişim ve Politika Yüksek Lisans Programı'ndan akademisyenler, 'İkinci Yol Diplomasisi' başlıklı toplantıda her iki ülkenin toplumlarını ilgilendiren sorunları masaya yatırdı.

Etkinliğe, Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Radyo, Televizyon, Sinema Bölümü ile İzmir Akdeniz Akademisi, Ege Üniversitesi ve GENBA Grup'tan da katılımcılar oldu. Selçuk Yaşar Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte, Türk ve Yunan akademisyenler, iki ülke arasında gerginliğe neden olan siyasi sorunların çözümünden ziyade iki toplum arasında sivil toplum örgütleri, üniversiteler, araştırma merkezleri, enstitüler, belediyeler ve akademik kuruluşlar arasındaki iş birliği alanlarını tartıştı, beyin fırtınası yaptı.

Dört oturum olarak gerçekleşen çalıştayın açılış konuşmalarını Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Bölümü üyesi Prof. Aylin Güney, Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Lojistik Yönetimi Bölümü üyesi Prof. Yiğit Kazançoğlu, Uluslararası Ekonomik İlişkiler Enstitüsü (IIER) Direktörü Prof. Dr. Charalambos Tsardanidis ve son olarak Akdeniz Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü üyesi Prof. Emre İşeri yaptı. Araştırma merkezleri/enstitüleri arasındaki iş birliği potansiyelinin tartışıldığı ilk oturuma Yaşar Üniversitesi AB Araştırma Merkezi Müdürü ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Gökay Özerim başkanlık yaptı. Kentler ve Sivil Toplum Arasında İş birliği Potansiyeli başlıklı ikinci oturumda Ege Üniversitesi'nden Doç.Dr. Feride Aslı Ergul Jorgensen başkanlık yaptı. İklim, enerji konusunda araştırma ve iş birliği potansiyelinin ele alındığı üçüncü oturuma Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Doç.Dr. Defne Günay-Ulubay başkanlık yaptı. Atina Üniversitesi'nden Prof.Dr. Panayiotis Tsakonas'ın başkanlığındaki son oturumda ise kurumlar arasında gerçekleştirilebilecek iş birlikleri üzerine tartışıldı.

Barış ve dostluğa akademik katkı

Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aylin Güney, "Bu akademik etkinlik iki ülkede başka kurumlara yayılarak iş birliğini genişletmeyi amaçlıyor. Bu iş birliğinin başlangıcı için Yaşar Üniversitesi'ni seçtiğiniz için minnettarım" dedi. Türkiye ve Yunanistan arasındaki barışçıl ve sıcak ilişkilerin her iki ulusun refahını destekleyeceğine inandığını belirten Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, "Yunan akademisyenlerle çalışıyoruz, makaleler yayınlıyoruz, komşularımızla ilişkilerimize kimsenin müdahale etmesine izin vermemeliyiz. Çünkü ne yazık ki siyasi ilişkilerin istediğimiz düzeyde olmadığı dönemler oldu. Akademisyenler olarak yakın ilişkilerin her iki ulusun refahına da fayda sağlayacağını düşünüyorum. 'Komşu' kelimesinin bizim kültürümüzde çok önemli bir yeri var. Biz her zaman birlikteyiz, bu bir seferlik bir şey değil. Uzun vadeli bir iş birliği istiyoruz." diye konuştu.

'İş birliği ve kültürü önemli'

İki toplumun yapacağı iş birliğine dikkat çeken Yunanistan'dan Uluslararası Ekonomik İlişkiler Enstitüsü (IIER) Direktörü Prof. Dr. Charalambos Tsardanidis, "Diplomasinin tartışılması, bazı ortak çıkarlar ve anlayışlar bulmaya çalışılması ve iş birliği kültürünün geliştirilmesi çok önemli. Sivil toplumun da bunda önemli bir rolü var. Bu çalıştayda Yunanistan ve Türkiye'yi farklı konularda ele alacağız. Ortak değerleri paylaşıyoruz ve yeni fikirler üreteceğiz." dedi.

Yaşar Üniversitesi Akdeniz Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre İşeri ise, "Yunan ve Türk toplumları arasındaki potansiyel iş birliği alanlarını araştırmak ve tartışmak için buradayız." şeklinde konuştu. Toplantıların ardından iki taraf arasında çeşitli akademik iş birliklerinin önünü açacak iyi niyet sözleşmesi imzalandı. - İZMİR