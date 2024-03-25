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Türk Ocakları'nın 112. kuruluş yıldönümü kutlandı

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Eskişehir'de Türk Ocakları'nın 112'nci kuruluş yıldönümü için düzenlenen törende Valilik Meydanı'na çelenk bırakıldı.

Gerçekleştirilen programda konuşan Türk Ocakları Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, "Malümları olduğu üzere Türkiye'mizin en önemli milli kuruluşlarından biri olan Türk Ocakları bundan tam 112 sene önce 25 Mart 1912 de Türk milletinin yine zor günler yaşadığı, muhataralı bir zamanda kuruldu. Şüphesiz bu 112 yıllık zaman dilimi içerisinde yaşanan acı tatlı birçok hadiseden sonra 112'inci yaşına ulaşmış olmasının mutluluğunu hep birlikte paylaşmak üzere toplandık. Bu vesileyle Türk Ocakları'mızın 112'nci yılı kutlu olsun. Her şey Türk için, Türk'e göre, Türk tarafından! Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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