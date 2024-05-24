Galatasaray seçimi ne zaman, yarın mı?
Galatasaray Kulübünde başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi merak ediliyor.
Genel kurulun, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı belirtildi. Peki, Galatasaray seçimi ne zaman, yarın mı?
GALATASARAY SEÇİMİ NE ZAMAN, YARIN MI?
Galatasaray Kulübünde başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurulun 18 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 25 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi.
Genel kurulun, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı belirtildi
Gündem
1. Açılış,
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşması,
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi,
4. Seçimler;
a. Kulüp Başkanı
b. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri
c. Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri
d. Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri
e. Sicil Kurulu asıl ve yedek üyeleri
5. Kapanış