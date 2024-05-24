Polis tayinleri ne zaman 2024? #129300

Polis tayin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak duyuruyu bekleyen polislerin gündeminde yer almaya başladı. Her yıl komiser, başkomiser ve emniyet müdürü gibi terfiler, EGM tarafından yapılıyor. Polis tayinleri ne zaman 2024?

2024 POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Her yıl Mayıs ya da Haziran aylarında açıklanan polis tayinleri için emniyet personelini, polis tayinleri açıklandı mı sorusunu araştırıyor.

Binlerce polis, EGM atama sonuçları nasıl öğrenilir sorgulamaya başladı

2024 yılı polis atama ve tayinlerini bekleyen adaylar, yapılacak duyuruya odaklandı. Geçtiğimiz yıl tayin ve atama süreci haziran ayında tamamlanmıştı.

2024 polis tayinlerinin de mayıs-haziran aylarında yapılması bekleniyor.