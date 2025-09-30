Türk Hava Yolları ve Gulf Air Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması

Türk Hava Yolları ile Bahreyn Krallığı'na ait hava yolu şirketi Gulf Air, yeni bir mutabakat zaptı imzaladı.

Her iki hava yolunun üst düzey yöneticilerinin katıldığı imza töreni, Türk Hava Yolları'nın Genel Müdürlük binasında gerçekleşti. Söz konusu mutabakatın; stratejik ortaklık anlaşması, potansiyel ortak girişimler, sadakat programları ve yer hizmetleri dahil olmak üzere havacılığın birçok alanında kapsamlı bir iş birliği çerçevesi oluşturduğu kaydedildi. Bu iş birliğiyle birlikte iki hava yolunun; karşılıklı büyümeyi, ekonomik gelişmeler için fırsatlar sunmayı ve Türkiye ile Orta Doğu bölgesi arasında kültürel ve sosyal etkileşimi artırmayı hedeflediği vurgulandı.

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Gulf Air ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, iki şirket arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir dönüm noktası. Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olarak, ekonomik iş birliklerini çeşitli alanlarda zenginleştirmeye, yolcularımıza daha fazla seyahat imkanı ve avantajlar sunmaya devam ediyoruz. Bu anlaşmanın Türkiye ile Bahreyn arasındaki büyümenin ve uzun vadeli iş birliklerinin önünü açmasına vesile olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Türk Hava Yolları ile imzalanan bu anlaşmanın, bağlantıları artırma ve iş birlikleri geliştirme adına önemli bir dönüm noktası teşkil ettiğine dikkat çeken Gulf Air Group CEO'su Jeffrey Goh ise, "İmzalanan anlaşma sayesinde uçuş ağlarımızı birleştirerek, yolcularımıza ilave seyahat noktaları imkanı sunmuş olacağız. Bu stratejik ortaklık, hem şirketimizin mevcut iş birliklerini geliştirecek hem de Bahreyn'e olan bağlantı sayısının artışına önemli bir katkıda bulunmuş olacaki" ifadelerini kullandı.

Ayrıca anlaşma kapsamında, Manama-İstanbul arasındaki mevcut direkt uçuşlara ek olarak ilave gelir sağlayabilecek fırsatların değerlendirilmesiyle iki hava yolunun uçuş ağlarını genişletme potansiyeli üzerine de çalışılacağı belirtildi. - İSTANBUL